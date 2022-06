Central y su crisis: ahora también debe salir a buscar técnico

Leandro Somoza decidió dar un paso al costado, no sin antes descargar su artillería contra la dirigencia.

En Central los días de convulsión no se detienen, porque en medio de los malos resultados explotó una bomba que nadie tenía en cuenta. Leandro Somoza presentó su renuncia de manera indeclinable y lo hizo realizando declaraciones fuertes contra la dirigencia, lo que generó no sólo sorpresa en la comisión directiva, sino que la misma quedó parada frente una situación extremadamente compleja, con la obligación de salir en buscar un nuevo entrenador. Ya se hablan de algunos nombres, pero mientras el elegido no tome posición el equipo será dirigido por Germán Rivarola , quien estaba en Mendoza para dirigir hoy la reserva y debió tomarse un avión. ¿Los posibles candidatos? Pablo Vitamina Sánchez, Martín Palermo y Leo Fernández , aunque está claro que en las verdaderas posibilidades de uno u otro están muchísimo más claro en el seno de la comisión directiva. Y como si eso fuera poco, por la tarde se confirmó un pedido de licencia de parte del presidente Rodolfo Di Pollina .

De ahora en más el gran desafío de la comisión directiva y la secretaría técnica será apuntar de manera acertada al sucesor y nadie por el momento se puso un tiempo límite, pero todos tienen claro que el reemplazante de Somoza debe estar cuanto antes. Rivarola dirigirá seguro mañana contra el Tomba y es muy probable que también esté sentado en el banco el próximo lunes, cuando Central visite a Vélez.

Vitamina4.jpeg Vitamina Sánchez ya tuvo un paso como técnico de Central, ¿tendrá otro?

Lo que se pudo confirmar en medio de un martes muy convulsionado es que hubo ya contacto con algunos de los posibles técnicos. A pocas horas que Somoza había dejado de ser el entrenador, Di Pollina llamó a Vitamina Sánchez, con quien mantuvo un diálogo breve, que terminó cuando el exjugador y técnico de Central, le indicó que se comunicara con su representante.

El primer análisis para hacer en ese contexto es que Vitamina estaría dispuesto a escuchar la propuesta del club, ya que de lo contrario no hubiera hecho intervenir a su representante en lo que, hasta ese momento, fue la previa de una posible negociación.

Vitamina había sonado hace algunos meses en Central, tras la salida del Kily González, pero en ese momento desde la dirigencia se pensó que no estaba entre las prioridades, por eso se reunieron primero con muchos otros entrenadores, hasta que el propio Vitamina les dijo a los dirigentes que no se vieran en la obligación de llamarlo. El último antecedente de Vitamina fue en el fútbol chileno, en Audax Italiano, donde después de lograr la clasificación a la Copa Libertadores optó por no renovar el contrato. Nadie tiene del todo claro si aceptaría ser el entrenador, pero gente de su entorno abrió la puerta de par en par.

Como no podía ser de otra forma, el nombre de Leo Fernández también cobró fuera ni bien se hizo oficial la salida de Somoza. El también extécnico de Central tendría intenciones de volver, teniendo cuenta que es hincha y que ya tuvo un paso por el club conduciendo el primer equipo. Su presente es Sarmiento de Resistencia (Chaco), equipo que marcha sexto en la zona B del torneo Federal A.

Como con varios de los nombres que hay en carpeta, Leo Fernández tendría el aval de algunos de los integrantes de la comisión directiva, pero para algunos otros las chances con las que cuenta no serían demasiadas.

LeoSS.jpg El nombre de Leo Fernández también apareció. Actualmente está dirigiendo en el Federal A. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Allegados a Leo admitieron que hubo un llamado de parte del club y que en caso que el interés sea concreto, que no tendría problemas en dejar el club chaqueño para retornar al canalla.

También están los técnicos que fueron ofrecidos. Entre ellos el de mayor renombre es Martín Palermo, quien hace unos pocos días presentó su renuncia en Aldosivi. No obstante, las posibilidades no sería muchas. Es que hay quienes consideran que se trataría de una nueva apuesta, como ocurrió con Somoza. Y en el mismo terreno habría que ubicar a Cardetti. Así está el panorama en Central luego del mediodía de locos que se vivió en el predio de Arroyo Seco, donde Somoza convocó a los dirigentes a una reunión que asistieron Di Pollina, Ricardo Carloni, Esteban Ferreyra y el Mono Gordillo para informarles que daba un paso al costado. Desde ese momento se decidió hacer volver a Rivarola desde Mendoza y aceitar la maquinaria de la búsqueda, que ahora no sólo es de refuerzos, sino también de un nuevo técnico.

Di Pollina se tomará licencia

En el medio de todo el barullo que provocó la renuncia de Leandro Somoza, por la tarde se conoció que el presidente Rodolfo Di Pollina se tomará una licencia por algunos días. En principio serían una o dos semanas, pero es algo que se verá con el tiempo.

Rodolfo.jpg Di Pollina pidió algunos días y la comisión directiva no se opuso. Virginia Benedetto / La Capital

Lo que trascendió es que fue el propio Di Pollina quien solicitó esa licencia, aduciendo que debía realizarse una serie de estudios a raíz de unos controles cardiológicos y desde la comisión directiva no opusieron resistencia.

Una de las versiones que primero se escuchó daba cuenta que habían sido sus pares de comisión directiva los que le habían aconsejado que pidiera licencia, teniendo en cuenta que Somoza direccionó su enojo en mayor medida hacia el presidente canalla. De todas formas fue Di Pollina el encargado de tomar contacto con Vitamina Sánchez un par de horas después.

En teoría sería una licencia de un par de semanas, pero en caso que lo considere necesario el mandamás canalla podría extenderla. Igual, habrá que esperar cómo decanta todo.