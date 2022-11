Central y Newell's comenzaron el sudamericano de la categoría 2011 con el pie derecho

En tanto, en el segundo juego goleó 13 a 0 a La Picó de Uruguay con tantos de Joaquín Hofer (4), Ezequiel Garfagnoli (3), Thiago Cardón (3), Tiago Fernández, Máximo Petinari y Nicolás Andreani.

La formación inicial estuvo compuesta por Copini; Toledo y Alarcón; Andreani, Aaron Ojeda y Álvarez; Garfagnoli y Cardón. Suplentes: Gino Ojeda, Figueroa, Hofer, Petinari y Tiago Fernández.

Hernán Pisani, entrenador canalla, manifestó luego de la jornada: "Fue una jornada agobiante por el calor. El primer partido siempre es difícil porque hay que adaptarse al torneo, al rival y a las medidas de la cancha. Tras empatar con Talleres almorzamos, pudimos recuperar energías y el segundo partido lo abrimos rápido y no tuvimos inconvenientes. Los chicos están descansando muy bien en el hotel y la experiencia es muy linda para ellos en lo social y en el crecimiento porque viven cosas de jugadores de primera división. Y este tipo de torneos, por más que no lleguen a ser futbolistas profesionales, no se lo van a olvidar y van a quedar en el recuerdo. La gente nos trata muy bien y siempre hay gente de la organ

Mientras que Newell’s no comenzó bien la jornada. A los rojinegros les tocó una zona bastante complicada y en el primer partido que se jugó a la mañana cayeron 1 a 0 con Estudiantes sobre la hora. Pero en el cotejo de la tarde el equipo de Federico Laurito venció 1 a 0 a San Lorenzo, uno de los mejores equipos del país en esta categoría, que terminó cuarto en el torneo de AFA detrás de River, Central y Vélez. El gol leproso fue convertido por

La alineación inicial de los rojinegros en los dos partidos fue la misma: Valentino Giorgio, Isidro Rodríguez y Tobías Pisonero Oggero; Valentino Dallinger, Santiago Pérez y Emiliano Doval; Ulises Pochetino y Lautaro Cova.

Contra Estudiantes entraron Julián Gómez Mattar, Bautista Mardo, Juan Pablo Pelosi, Alexander Gázquez, Jeremías Suárez y Yamir Yunis. Mientras que frente a San Lorenzo ingresaron Lisandro Di Chiara, Pelosi, Mardo, Gázquez y Suárez.

Como San Lorenzo derrotó 3 a 1 a Unión y el Tatengue venció a Estudiantes, los cuatro equipos quedaron con 3 puntos. Y hoy se define quienes son los dos que van a la Copa de Oro y los que van a la Copa de Plata cuando se midan Newell’s ante Unión y Estudiantes con San Lorenzo.

Luego de la jornada el DT leproso, Federico Laurito, expresó: "Los partidos fueron parejos. Ambos se terminaron definiendo por la mínima diferencia porque los arcos son muy chicos y las canchas son un poco más grandes que las de baby. Por eso los partidos se hacen cerrados y enfrentamos a rivales duros". Es un gran torneo pero hubiese sido mejor hacerlo en cancha de 11 jugadores"