Rosario suma un nuevo juez federal tras una votación unánime en el Senado

Florentino Malaponte cubrirá una vacante en la Cámara de Apelaciones. Además, avanzó el trámite de la propuesta para nombrar a Franco Carbone, fiscal provincial

El Senado de la Nación aprobó este jueves la designación de un nuevo juez federal en Rosario . El actual magistrado provincial Florentino Malaponte figuraba en una lista de 67 pliegos convalidados a partir de una votación unánime , salvo por uno de los funcionarios propuestos para la ciudad de Buenos Aires.

La Cámara alta habilitó el nombramiento del exfiscal de la unidad de Homicidios Dolosos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) . De esta manera, el cambio de fuero obtuvo luz verde y se cubrirá una vacante en la Sala A de la Cámara de Apelaciones, entre otras modificaciones en el organigrama judicial argentino.

Malaponte fue uno de los funcionarios que formó parte de la implementación del actual sistema procesal penal desde febrero de 2014. Tiempo después se convirtió en juez penal de primera instancia de la ciudad.

El abogado de 48 años visitó la comisión de acuerdos del Senado hace menos de un mes. Por entonces ya contaba con aval del gobierno santafesino , en sintonía con la propuesta del ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques .

Finalmente, el pliego del letrado rosarino sumó 66 votos a favor durante la última sesión en la Cámara alta. La única propuesta que generó rechazo fue la de Pablo Bertuzzi para convertirse en vocal de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, aunque este expediente también resultó aprobado.

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Por otro lado, los legisladores remitieron a la comisión de acuerdos un mensaje para la designación de otro magistrado federal en Rosario. En este caso se trata de Franco Carbone, el fiscal que actualmente encabeza el equipo especializado en microtráfico de drogas dentro del fuero provincial.

El funcionario del MPA fue propuesto para convertirse en juez de Garantías a nivel local. La iniciativa apunta a reorganizar el sistema después de la renuncia de Marcelo Bailaque, imputado por corrupción, y la suspensión de Gastón Salmain, también investigado por delitos de ese tipo.