Rosario suma un nuevo juez federal tras una votación unánime en el Senado

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Santilli recibió a Pullaro, Frigerio y Llaryora en la Casa Rosada
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Empresarios y sindicalistas plantaron bandera en Rosario frente a la crisis
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Liberaron al camionero que mató a supuesto ladrón cerca de la autopista
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Desde Rosario reclaman extender la emergencia en discapacidad
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Tres donaciones en Rosario permitieron realizar once trasplantes de órganos
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El Niño: qué pueden hacer los vecinos antes, durante y después de las lluvias
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