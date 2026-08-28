La Capital | Política | juez federal

Rosario suma un nuevo juez federal tras una votación unánime en el Senado

Florentino Malaponte cubrirá una vacante en la Cámara de Apelaciones. Además, avanzó el trámite de la propuesta para nombrar a Franco Carbone, fiscal provincial

28 de agosto 2026 · 07:45hs
Google Seguir a La Capital en Google
El magistrado visitó la comisión de Acuerdos el último 4 de agosto.

Foto: Senado de la Nación.

El magistrado visitó la comisión de Acuerdos el último 4 de agosto.

El Senado de la Nación aprobó este jueves la designación de un nuevo juez federal en Rosario. El actual magistrado provincial Florentino Malaponte figuraba en una lista de 67 pliegos convalidados a partir de una votación unánime, salvo por uno de los funcionarios propuestos para la ciudad de Buenos Aires.

La Cámara alta habilitó el nombramiento del exfiscal de la unidad de Homicidios Dolosos del Ministerio Público de la Acusación (MPA). De esta manera, el cambio de fuero obtuvo luz verde y se cubrirá una vacante en la Sala A de la Cámara de Apelaciones, entre otras modificaciones en el organigrama judicial argentino.

Malaponte fue uno de los funcionarios que formó parte de la implementación del actual sistema procesal penal desde febrero de 2014. Tiempo después se convirtió en juez penal de primera instancia de la ciudad.

Avanza el nombramiento de otro juez federal en Rosario

El abogado de 48 años visitó la comisión de acuerdos del Senado hace menos de un mes. Por entonces ya contaba con aval del gobierno santafesino, en sintonía con la propuesta del ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques.

Finalmente, el pliego del letrado rosarino sumó 66 votos a favor durante la última sesión en la Cámara alta. La única propuesta que generó rechazo fue la de Pablo Bertuzzi para convertirse en vocal de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, aunque este expediente también resultó aprobado.

>> Leer más: Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newell's bajo el asedio de Los Menores

Por otro lado, los legisladores remitieron a la comisión de acuerdos un mensaje para la designación de otro magistrado federal en Rosario. En este caso se trata de Franco Carbone, el fiscal que actualmente encabeza el equipo especializado en microtráfico de drogas dentro del fuero provincial.

El funcionario del MPA fue propuesto para convertirse en juez de Garantías a nivel local. La iniciativa apunta a reorganizar el sistema después de la renuncia de Marcelo Bailaque, imputado por corrupción, y la suspensión de Gastón Salmain, también investigado por delitos de ese tipo.

Noticias relacionadas
Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola durante la audiencia pública en el Senado de la Nación.

El Senado nacional aprobó casi 70 pliegos para el Poder Judicial

Diego Santilli recibió a Maximiliano Pullaro, Rogelio Frigerio y Martín Llaryora en su despacho de la Casa Rosada.

Santilli recibió a Pullaro, Frigerio y Llaryora en la Casa Rosada

Se espera que el Senado de Santa Fe convierta en ley el nuevo Código Electoral.

Todo listo para convertir en ley las nuevas reglas electorales en Santa Fe

pullaro se reunio con monteoliva: avanzamos en nuevos desafios y objetivos

Pullaro se reunió con Monteoliva: "Avanzamos en nuevos desafíos y objetivos"

Ver comentarios

Las más leídas

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newells bajo el asedio de Los Menores

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newell's bajo el asedio de Los Menores

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

Quién era Juancito Gómez, el exmiembro de la barra brava de Central asesinado a balazos

Quién era Juancito Gómez, el exmiembro de la barra brava de Central asesinado a balazos

Lo último

La ciudad suma un nuevo juez federal tras una votación unánime en el Senado nacional

La ciudad suma un nuevo juez federal tras una votación unánime en el Senado nacional

Lorena Vega y Jazmín Stuart llegan a cines como dos amigas ladronas

Lorena Vega y Jazmín Stuart llegan a cines como dos amigas ladronas

Newells quiere aprovechar su envión y seguir enterrando rachas en contra

Newell's quiere aprovechar su envión y seguir enterrando rachas en contra

Rosario, al frente de las donaciones de órganos en la provincia con 53 procesos este año

Santa Fe es la segunda provincia del país en cantidad de donante de órganos. Este fin de semana se hicieron dos operativos multiorgánicos

Rosario, al frente de las donaciones de órganos en la provincia con 53 procesos este año
La ciudad suma un nuevo juez federal tras una votación unánime en el Senado nacional
Política

La ciudad suma un nuevo juez federal tras una votación unánime en el Senado nacional

Juegos Suramericanos: Jockey Club esta vez será sede de la equitación, con una pista renovada
Ovación

Juegos Suramericanos: Jockey Club esta vez será sede de la equitación, con una pista renovada

Inauguraron el renovado muelle de La Fluvial: Recupera su vínculo con la ciudad
La Ciudad

Inauguraron el renovado muelle de La Fluvial: "Recupera su vínculo con la ciudad"

AFA lanza un fondo de u$s 1 millón y busca sumar a los jóvenes al desarrollo de nuevos negocios

Por Patricia Martino
Agro

AFA lanza un fondo de u$s 1 millón y busca sumar a los jóvenes al desarrollo de nuevos negocios

Reforma electoral de Santa Fe: el Senado provincial la convirtió en ley
Política

Reforma electoral de Santa Fe: el Senado provincial la convirtió en ley

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newells bajo el asedio de Los Menores

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newell's bajo el asedio de Los Menores

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

Quién era Juancito Gómez, el exmiembro de la barra brava de Central asesinado a balazos

Quién era Juancito Gómez, el exmiembro de la barra brava de Central asesinado a balazos

Supermercados de Rosario evalúan quitar descuentos con Modo: ¿qué cambió?

Supermercados de Rosario evalúan quitar descuentos con Modo: ¿qué cambió?

Ovación
Juegos Suramericanos: Jockey Club esta vez será sede de la equitación, con una pista renovada
Ovación

Juegos Suramericanos: Jockey Club esta vez será sede de la equitación, con una pista renovada

Juegos Suramericanos: Jockey Club esta vez será sede de la equitación, con una pista renovada

Juegos Suramericanos: Jockey Club esta vez será sede de la equitación, con una pista renovada

El buen sostén que tiene Central para encarar los dos partidos que se le vienen en el Gigante

El buen sostén que tiene Central para encarar los dos partidos que se le vienen en el Gigante

El rival de Newells llegará con más desgaste pero con una sonrisa

El rival de Newell's llegará con más desgaste pero con una sonrisa

Policiales
Rafaela: cómo actuaba la banda que dominaba 12 barrios a fuerza de violencia
Policiales

Rafaela: cómo actuaba la banda que dominaba 12 barrios a fuerza de violencia

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newells bajo el asedio de Los Menores

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newell's bajo el asedio de Los Menores

Quién era Juancito Gómez, el exmiembro de la barra brava de Central asesinado a balazos

Quién era Juancito Gómez, el exmiembro de la barra brava de Central asesinado a balazos

Un crimen entre las tribunas de Central y Newells: mataron a tiros a un barrabrava

Un crimen entre las tribunas de Central y Newell's: mataron a tiros a un barrabrava

La Ciudad
Rosario, al frente de las donaciones de órganos en la provincia con 53 procesos este año
La Ciudad

Rosario, al frente de las donaciones de órganos en la provincia con 53 procesos este año

El tiempo en Rosario: un viernes que empezaría con agua y luego podría tener sol

El tiempo en Rosario: un viernes que empezaría con agua y luego podría tener sol

Inauguraron el renovado muelle de La Fluvial: Recupera su vínculo con la ciudad

Inauguraron el renovado muelle de La Fluvial: "Recupera su vínculo con la ciudad"

Congoja por la muerte de Augusto Duri, socio fundador de la Biblioteca Vigil

Congoja por la muerte de Augusto Duri, socio fundador de la Biblioteca Vigil

El PRO y LLA siguen explorando un acuerdo de cara a 2027
Política

El PRO y LLA siguen explorando un acuerdo de cara a 2027

Ratko Mladic, el Carnicero de Bosnia, murió en prisión en La Haya
El Mundo

Ratko Mladic, el Carnicero de Bosnia, murió en prisión en La Haya

La riada de Nepal ya suma al menos 392 muertos y 1.300 desaparecidos
Información General

La riada de Nepal ya suma al menos 392 muertos y 1.300 desaparecidos

Golpe contra el Cártel del Golfo: incautan tigres, jaguares, monos y búfalos
Información General

Golpe contra el Cártel del Golfo: incautan tigres, jaguares, monos y búfalos

Rafaela: cómo actuaba la banda que dominaba 12 barrios a fuerza de violencia
Policiales

Rafaela: cómo actuaba la banda que dominaba 12 barrios a fuerza de violencia

Tormenta judicial, escraches y extorsiones en una empresa de San Lorenzo
La Región

Tormenta judicial, escraches y extorsiones en una empresa de San Lorenzo

Cuál es la alteración de la sangre que se diagnostica con frecuencia en Rosario
Salud

Cuál es la alteración de la sangre que se diagnostica con frecuencia en Rosario

Santilli recibió a Pullaro, Frigerio y Llaryora en la Casa Rosada
Política

Santilli recibió a Pullaro, Frigerio y Llaryora en la Casa Rosada

Empresarios y sindicalistas plantaron bandera en Rosario frente a la crisis
Economía

Empresarios y sindicalistas plantaron bandera en Rosario frente a la crisis

Liberaron al camionero que mató a supuesto ladrón cerca de la autopista
La Región

Liberaron al camionero que mató a supuesto ladrón cerca de la autopista

Desde Rosario reclaman extender la emergencia en discapacidad
La Ciudad

Desde Rosario reclaman extender la emergencia en discapacidad

Tres donaciones en Rosario permitieron realizar once trasplantes de órganos
La Ciudad

Tres donaciones en Rosario permitieron realizar once trasplantes de órganos

De Oroño y Pellegrini a la comisaría: huyó alcoholizado pero lo arrestaron
La Ciudad

De Oroño y Pellegrini a la comisaría: huyó alcoholizado pero lo arrestaron

Juicio a Pity Álvarez: rechazaron el pedido de nulidad y el proceso sigue
Zoom

Juicio a Pity Álvarez: rechazaron el pedido de nulidad y el proceso sigue

El Niño: qué pueden hacer los vecinos antes, durante y después de las lluvias
La Ciudad

El Niño: qué pueden hacer los vecinos antes, durante y después de las lluvias

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6, que se llevó $369 millones
Información General

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6, que se llevó $369 millones