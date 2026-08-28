Kily González en Inter Miami y la pregunta sobre si Messi tuvo que ver con su elección

Al entrenador interino del equipo le preguntaron si Leo tuvo algo que ver con la designación y su respuesta fue contundente

Kily debutó como director técnico en 2020 en Central y luego dirigió a Unión y Platense. La de Inter Miami será su primera experiencia en el exterior.

Cristian González será el nuevo entrenador de Inter Miami. La noticia sobre la elección del Kily sorprendió este jueves al mundo del fútbol, ya que nadie en los días previos nunca se habló sobre esa posibilidad. ¿Tuvo algo que ver Lionel Messi en su elección?

Kily González debutó como entrenador en Central. Luego dirigió a Unión y finalmente a Platense. Hasta ahora nunca trabajó como director técnico fuera de Argentina. Su experiencia en Inter Miami, que juega en la Major League Soccer (MLS), será la primera lejos del país.

El Kily se hará cargo del equipo en un momento delicado, con apenas una victoria y cuatro derrotas en sus últimos cuatro partidos. Sustituirá en el cargo al cordobés Ángel Hoyos, quien estaba como interino desde la salida de Javier Mascherano.

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"Messi no tuvo nada que ver"

Antes de tomar la conducción del equipo, Hoyos se desempeñaba como director de estrategia de Inter Miami. Permanecerá provisionalmente en el puesto hasta que el entrenador rosarino complete los trámites correspondientes para trabajar en Estados Unidos.

Una vez conocido el acuerdo entre Kily González e Inter Miami, Hoyos fue consultado por los periodistas sobre la posible participación de Messi en su elección. El cordobés reconoció que futbolistas de esa jerarquía pueden tener incidencia en ciertas decisiones.

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Sin embargo, Hoyos negó que la contratación del Kily haya sido una imposición del capitán de la selección argentina. “No, no, no", dijo enfáticamente. Y añadió: "Es la institución”.

El debut del Kily como entrenador fue en 2020. Desde entonces, fue DT en un total de 160 partidos, de los que ganó 52, empató 46 y perdió 62, lo que da un rendimiento del 42 por ciento.