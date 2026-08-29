Tres maneras de alojarse frente al océano Índico en Zanzíbar

En Nungwi, una de las zonas más atractivas del destino, RIU Hotels & Resorts propone tres hoteles que permiten vivir el destino de distintas maneras

La cadena RIU Hotels & Resorts ofrece tres hoteles con opciones para familias, adultos y servicios premium.

Nungwi aparece en el extremo norte de Zanzíbar como una de las zonas más buscadas del archipiélago. Allí, donde el océano Índico se vuelve más estable frente a las mareas que marcan gran parte de la isla, el mar mantiene tonos turquesa casi constantes y las playas de arena blanca se extienden sin interrupciones. En ese entorno, RIU Hotels & Resorts propone tres formas distintas de habitar el destino.

El Hotel Riu Jambo se despliega frente al mar con un perfil pensado para familias y grupos de amigos. Los jardines tropicales funcionan como antesala de un complejo donde conviven piscinas, actividades recreativas y espacios diseñados para distintos ritmos de viaje.

Las jornadas alternan descanso y movimiento: desde el relax junto al agua hasta propuestas de entretenimiento, clubes infantiles y las tradicionales Riu Party, que le dan al hotel un costado social dentro de un entorno naturalmente tranquilo.

La gastronomía acompaña la experiencia con restaurantes ubicados frente al océano, donde el paisaje se convierte en parte de la mesa. El spa completa la propuesta con un espacio de pausa dentro de un destino que invita, de por sí, a bajar el ritmo.

El hotel acerca desde opciones familiares, hasta el Adults Only y servicios premium.

Descansar frente al Índico

Un poco más allá, el Hotel Riu Palace Zanzibar introduce una atmósfera distinta. El acceso directo a la playa marca el tono de una estadía pensada para el descanso prolongado, en un entorno donde los jardines tropicales se integran con el paisaje costero.

La propuesta gastronómica combina cocina internacional con especialidades mediterráneas y carnes premium, en un formato que busca acompañar el tiempo del viaje más que acelerarlo. La sensación general es la de un refugio dentro del propio destino: un lugar desde el cual observar Zanzíbar sin apuro.

Un nuevo concepto de lujo en la isla

La incorporación más reciente es el Riu Palace Swahili, un hotel Adults Only que introduce el concepto más contemporáneo de la cadena en el archipiélago.

La cadena hotelera acompaña la diversidad de perfiles de viajeros en la costa norte de la isla.

El establecimiento incorpora el servicio Elite Club by RIU, que suma áreas privadas de playa con camas balinesas, restaurante y lounge exclusivos, además de bebidas premium y servicio a la habitación las 24 horas. Una propuesta pensada para quienes buscan mayor privacidad dentro de un destino que ya de por sí tiene un ritmo pausado.

Un destino, distintas formas de habitarlo

Con estas tres propuestas, RIU acompaña la diversidad de perfiles que llegan a Zanzíbar: desde familias que priorizan actividades compartidas hasta parejas que buscan mayor intimidad o viajeros que eligen una experiencia más exclusiva.

En todos los casos, el punto de partida es el mismo: el norte de la isla, donde el océano Índico se muestra en su versión más estable y luminosa.

Y desde allí, Zanzíbar confirma su condición de destino singular: un lugar donde África se descubre entre playas de arena blanca, aguas cálidas y una identidad cultural que atraviesa cada experiencia del viaje.