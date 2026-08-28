De un ex-Central a otro: "Los que estuvimos en el día a día sabemos bien todo lo que pasamos"

Damián Musto le agradeció a Eduardo Coudet por el trabajo que hicieron en River. "Tendremos lo que merecemos", dijo

Damián Musto y el Chacho Coudet, en los días felices de su llegada a River. Los ex-Central ya no están en el Millonario.

El ex- Central Eduardo Coudet dejó de ser esta semana el director técnico de River. Al Chacho le empujaron la eliminación en la Copa Sudamericana y el pésimo comienzo del Millonario en el torneo Clausura. El entrenador renunció y ya tiene reemplazante: Leonardo Ponzio.

Coudet ya estaba en la cuerda floja desde que River perdió la final del torneo Apertura ante Belgrano. El equipo del Chacho ganaba 1 a 0, pero el Pirata se lo dio vuelta sobre el final cuando parecía que el título viajaba a Núñez.

Después del Mundial, River sufrió otro golpe: Aldosivi lo eliminó de la Copa Argentina en 16avos de final. Y el comienzo en el Clausura no fue mejor: el Millonario perdió los primeros cuatro partidos, en los que además no marcó ningún gol.

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Todo ocurrió en medio de una serie de contrataciones multimillonarias. Sin embargo, la llegada de estrellas como Ángel Correa y Thiago Almada no mejoraron el rendimiento del equipo, que perdió por penales en el Monumental con Independiente Santa Fe y quedó afuera de la Copa Sudamericana. Al día siguiente, Coudet renunció.

Cuando Coudet llegó a River, en marzo de este año, tras la salida de Marcelo Gallardo, incorporó a su equipo de trabajo a Damián Musto, a quien había dirigido durante su etapa como entrenador de Central y con quien mantiene una amistad.

El posteo de Damián Musto

Tras la salida del Chacho, Musto posteó un mensaje dedicado al técnico en el que expresó su agradecimiento y destacó el trabajo realizado.

"Gracias loco querido. Jamás vi a alguien ponerle la pasión, el tiempo, la dedicación y el corazón que vos le metiste desde el primer minuto en el club. Dios sabe por qué hace las cosas de esta manera, pero los que estuvimos con vos en el día a día sabemos bien todo lo que pasamos", escribió Musto.

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Y añadió: "Gracias a todo River, a su gente incondicional, sus dirigentes y sobre todo a sus trabajadores del día a día, esa gente tan valiosa e incansable que no para de laburar en silencio. Sin dudas que esta racha cambiará y tendremos todo lo que merecemos".