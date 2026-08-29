Mar de las Pampas más allá del verano: una escapada entre bosque y mar

La época primaveral permite descubrir una versión más tranquila y relajada de la Costa Atlántica. En ese escenario, Village de las Pampas Apart Hotel Boutique ofrece una estadía pensada para combinar naturaleza, confort y descanso

La Costa Atlántica suele quedar asociada al verano, pero algunos destinos tienen una identidad que se disfruta durante todo el año. Con la llegada de la primavera, Mar de las Pampas ofrece la posibilidad de recorrer las calles de arena con mayor tranquilidad, caminar por la playa sin apuros y descubrir el bosque cuando empieza a cambiar de estación.

La propuesta resulta especialmente atractiva para escapadas de fin de semana , viajes en pareja o en familia y estadías que buscan combinar descanso con actividades al aire libre. Entre las alternativas aparecen las caminatas por la costa, los paseos en bicicleta, las cabalgatas entre médanos y bosques , las excursiones al Faro Querandí y el sandboard sobre las dunas.

Más allá de las actividades, buena parte del atractivo está en el ritmo del destino: el sonido del mar, los senderos entre los pinos y una gastronomía que mantiene su propuesta durante todo el año construyen una experiencia diferente a la de los meses de verano.

En este marco se encuentra Village de las Pampas Apart Hotel Boutique , ubicado a pocos metros del mar y del centro comercial de Mar de las Pampas. Su ubicación permite recorrer buena parte del destino caminando y mantener el auto en pausa durante la estadía.

El bosque también ocupa un lugar central en la arquitectura del alojamiento. Los grandes ventanales permiten que la vegetación forme parte de los espacios comunes y de varias de las unidades, mientras que la piscina cubierta climatizada y las áreas de descanso ofrecen alternativas para disfrutar del hotel más allá de las condiciones del clima.

La propuesta combina la independencia característica de un apart con servicios y atención personalizada propios de un hotel boutique.

Distintas formas de disfrutar la estadía

Las categorías Dúplex, Apart y Boutique permiten adaptar el alojamiento a diferentes tipos de viajes. Las primeras ofrecen ambientes amplios y equipados, una alternativa para familias, grupos de amigos o estadías más prolongadas. Las unidades Boutique, en tanto, apuntan especialmente al descanso y el bienestar.

Entre sus servicios se encuentran la piscina cubierta climatizada, masajes y unidades Boutique con hidromasaje privado. El desayuno y los espacios de descanso completan una propuesta pensada para aprovechar el tiempo sin necesidad de armar una agenda demasiado exigente.

Descanso, pero también conectividad

La posibilidad de combinar trabajo y descanso también forma parte de las nuevas formas de viajar. Para quienes extienden una escapada y necesitan mantenerse conectados, el hotel cuenta con internet por fibra óptica, conectividad respaldada por Starlink, Smart TV y sistemas inteligentes de climatización.

Mar de las Pampas permite combinar actividades al aire libre con momentos de pausa y, para quienes lo necesitan, algunos días de trabajo desde un entorno diferente.

Con la llegada de la primavera, Mar de las Pampas ofrece una postal diferente: menos movimiento, más espacio para caminar y un bosque que empieza a transformarse con la nueva estación. Una época para conocer el destino desde otro ritmo y descubrir que el mar también puede ser protagonista cuando el verano ya quedó atrás.

Una estadía pensada para disfrutar el destino

Village de las Pampas Apart Hotel Boutique está ubicado a pocos metros del mar y del centro comercial de Mar de las Pampas. Su propuesta combina unidades Dúplex, Apart y Boutique con espacios comunes integrados al bosque, piscina cubierta climatizada y alternativas vinculadas al bienestar.

El alojamiento también cuenta con unidades Boutique con hidromasaje privado, servicio de masajes y conectividad por fibra óptica y Starlink, además de servicios pensados para quienes buscan combinar descanso y trabajo remoto.

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Web: villagedelaspampas.com.ar

Instagram: @villagedelaspampas

WhatsApp: +54 911 7021 6426

Ubicación: https://maps.app.goo.gl/yDtd3pNpe9VCku6G9?g_st=ic