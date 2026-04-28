Central va con todo en Venezuela y Ángel Di María juega desde el arranque

Fideo vuelve a la titularidad en el Canalla. El resto del equipo casi el mismo que el que jugó en Río Cuarto. Ingresan Agustín Sández y Alejo Veliz

Ángel Di María es uno de los jugadores con mayor poder de desequilibrio que tiene Central.

Jorge Almirón dio a coner los once de Central que jugarán en Venezuela por la Copa Libertadores.

Central se juega un partido importante por la Copa Libertadores y el entrenador Jorge Almirón finalmente dio a conocer el equipo que enfrentará a Universidad Central de Venezuela por la tercera fecha del Grupo H del certamen continental. La base es la que se esperaba, pero con Ángel Di María como titular.

Almirón decidió poner en cancha en Río Cuarto a la mayoría de titulares y lo mismo ocurrirá esta noche en Venezuela, donde el Canalla intentará dar un paso clave hacia la clasificación a los octavos de final.

El caso de Ángel Di María es el más impacto tiene. Fideo viene de estar en el banco de suplentes porque estaba buscando su mejor forma física, pero en el desafío copero la cosa es distinta. El campeón del mundo vuelve a jugar desde el arranque, como lo hizo frente a Independiente del Valle de Ecuador.

Ángel Di María es uno de los jugadores con mayor poder de desequilibrio que tiene Central.

Di María es sin dudas la gran apuesta para este partido por parte de Central. Se venía cuidando para la Libertadores y en Venezuela vuelve a su hábitat natural, el de la titularidad.

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Una de las dudas que había era en el arco y Almirón optó por darle continuidad a Jeremías Ledesma, por lo que Fatu Broun seguirá entre los relevos.

Quienes se meten nuevamente entre los once son Agustín Sández y Alejo Veliz. Ambos fueron al banco en el torneo local y sólo el centrodelantero ingresó algunos minutos en el complemento. Mientras, Enzo Giménez no llegó al ciento por ciento desde lo físico.

Los once de Central

De esta forma, los once de Central para enfrentar a Universidad Central de Venezuela son: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.