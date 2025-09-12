Central transita una insólita y curiosa condena penal por parte de Boca

De los últimos seis penales que tuvo Central ante Boca, los arqueros xeneizes atajaron cinco. Pero antes los canallas habían anotado 15 sobre 16.

Gaspar Servio fue uno de los cinco jugadores de Central que erraron un penal ante Boca en los últimos años.

Creer o reventar. Hay estadísticas y números en el fútbol que no dejan de ser curiosos. Y uno de ellos tiene ver con el resultado de los últimos penales que le dieron a favor a Central ante Boca . Los canallas están sufriendo una especie de condena penal en este rubro frente a los de la Ribera.

No es un dato menor que, de los últimos seis penales que los de Arroyito tuvieron frente a los xeneizes, solo uno de ellos terminó en gol.

Esta nefasta racha desde los 12 pasos frente a Boca, comenzó hace casi 20 años, en el Apertura 1997. El 8 de noviembre de ese año, por la fecha 12 de ese campeonato, en el partido que los canallas perdieron 3 a 0 en el Gigante, a los 13’, con el partido 0 a 0, el colombiano Oscar Córdoba le detuvo un penal al uruguayo Rubén “Polillita” Da Silva. Ese cotejo, donde el equipo local sufrió los tres goles en el segundo tiempo, fue suspendido a los 68’ por el juez Javier Castrilli por falta de garantías.

Pasaron 15 partidos para que Central vuelva a tener otro penal ante Boca. Fue el 10 de abril de 2005, en el octavo capítulo del Clausura de ese año, y tampoco lo pudo transformar en gol. Aquella tarde, el elenco de Angel Zof cayó 4 a 1 en la Bombonera y a los 84’ con el resultado ya consumado, el Pato Abbondanzieri le atajó un penal a Paulo Ferrari.

Luego, en el Clausura 2009, el 26 de abril de ese año, Central venció 2 a 0 a Boca en Génova y Cordiviola. El segundo tanto de los canallas lo hizo Iván Moreno y Fabianesi, de penal. Pero todo fue un espejismo ya que los canallas malograron las últimas tres ejecuciones desde los once metros.

Javier Toledo no pudo asegurar la clasificación en la Copa Argentina

El primero fue en la Copa Argentina 2011/12, el 30 de mayo de 2012, con Juan Antonio Pizzi como DT. Aquella noche en el Estadio Bicentenario de San Juan. Central se imponía 1 a 0 con gol de Javier Toledo. Quien a los 55’ tuvo la chance de aumentar la ventaja, pero Sebastián Sosa le atajó un penal. Sobre los 74’ Nicolás Blandi empató el partido, para llevar la llave a la definición por penales, donde se impuso Boca y pasó a las semifinales.

Y los dos últimos fueron en 2022 y tuvo como gran protagonista a Agustín Rossi. Ya que el 20 de febrero de ese año, en cancha de Vélez, cuando Boca se impuso 2 a 1 en la tercera fecha de la Copa Liga Profesional de ese año, le detuvo un penal a Emiliano Vecchio.

En tanto, el 17 de agosto de 2022, en la jornada 14 de la Liga Profesional 2022, Rossi otra vez se vistió de héroe para atajarle un penal a Gaspar Servio, en el encuentro que finalizó 0 a 0 en la Bombonera.

Antes Central era muy efectivo con Boca en los penales

Pero lo más curioso tiene que ver con que antes de racha negativa, los canallas en el profesionalismo, habían ejecutado 16 penales contra Boca y 15 de ellos terminaron en el fondo de la red.

El único que malogró fue Alejo Medina, en el campeonato 1964, cuando empataron 2 a 2 en la vieja cancha de Central. El arquero de Boca que detuvo ese penal fue Antonio Roma, quien se adelantó hasta casi el borde del área chica y el árbitro Guido Guazzardi no hizo repetir la ejecución.

Los 15 penales convertidos por Central ante Boca antes de 1997 fueron: Harry Hayes a Claudio Vacca en la Copa Ibarguren 1940 (N) 1-5; Saturnino Funes a Vacca en 1943 (L) 2-2; Juan Alberto Castro a Julio Musimessi en 1956 (V) 2-0, José Poi a Musimessi en 1957 (L) 1-3, Alejo Medina a Roma en 1964 (L) 2-2, Adolfo Bielli a Roma en 1965 (L) 2-2, Carlos Colman a Roma en el Metropolitano 1970 (L) 3-0, Angel Landucci a Roma en el Metropolitano 1971 (L) 3-0, Oscar Palavecino a Hugo Gatti en el Nacional 1977 (L) 1-0, Edgardo Bauza a Carlos Alberto Rodríguez en el Metropolitano 1981 (V) 2-3, Daniel Sperandío a Gatti en el Metropolitano 1983 (L) 4-2, Claudio Scalise a Gatti (L) 1-1, David Bisconti a Carlos Navarro Montoya en el Apertura 1990 (V) 2-1 y Rubén Da Silva a Roberto Abbondanzieri en el Clausura 1997 (V) 3-4.

Un antecedente hace 105 años que costó un título

El primer enfrentamiento oficial entre Central y Boca fue en la final de la Copa Competencia 1919, torneo de rango nacional organizado por la actual AFA. El cotejo se disputó el 18 de enero de 1920 en la cancha de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires.

Como al cabo de los 90’ igualaron 0 a 0, se tuvo que disputar un tiempo suplementario de 30’. En el minuto 102 lo tumbaron a Antonio “Petiso” Miguel dentro del área y el juez sancionó el correspondiente penal. Se hizo cargo Antonio Blanco, pero Américo Tesoriere (arquero campeón con Argentina en la Copa América 1921 y 1925) le detuvo el penal.

Y faltando tres minutos, el defensor de Central Mulhall derribó a Miranda en el área y el juez le otorgó el penal a Boca, el cual fue transformado en gol por Pedro Calomino a los 117’ y los xeneizes terminaron ganando 1 a 0 y dando la vuelta olímpica.

La Supercopa 2018 también le dio la espalda en los penales

El 2 de mayo de 2019, Central, como campeón de la Copa Argentina 2018 y Boca, como campeón de la Superliga, disputaron la Supercopa. Igualaron 0 a 0, por lo que tuvieron que definir el título a través de la definición por penales. Allí prevaleció Boca al ganar 6 a 5. Para los ganadores anotaron Darío Benedetto, Carlos Tevez, Cristian Pavón, Sebastián Villa, Julio Buffarini y Carlos Izquierdoz. Mientras que para los canallas convirtieron Néstor Ortigoza, Leonardo Gil, Alfonso Parot, Fernando Zampedri y Matías Caruzzo. En tanto, Esteban Andrada se quedó con el remate de Fabián Rinaudo.