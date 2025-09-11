Paula Pareto en los Jadar 2025: "En el ámbito deportivo Rosario puede aportarle mucho al país"

La medallista olímpica Paula Pareto es una de las deportistas destacadas en Rosario en los Jadar. Estuvo junto al intendente Pablo Javkin.

Paula Pareto es, por lejos, una de las deportistas más reconocidas y queridas en el ambiente. La judoca es una referente indiscutida del deporte argentino y su imagen trasciende de lo que hizo arriba del tatami y de la medalla olímpica que cosechó en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Por eso su voz es más que autorizada para hablar de los Jadar , adonde estuvo presente en Rosario .

La Peque, como se la conoce a la ahora vicepresidente segunda del Comité Olímpico Argentino, remarcó el valor de los Jadar como espacio fundacional para el movimiento olímpico y paralímpico y también tuvo elogiosas palabras para Rosario, la sede fundacional de los Jadar.

Al referirse a la integración entre deportistas convencionales y adaptados que se refleja en estas competencias, Pareto destacó: “Es lindo, está bueno. Nosotros en el judo ya entrenábamos así, compartiendo espacios con los chicos ciegos, haciendo combates entre todos. Para quienes lo vivimos en el día a día no es algo nuevo, pero para mucha gente de afuera puede resultar distinto".

"Lo importante es que se entienda que todo es deporte, cada uno con sus categorías, ya sea por peso o por visibilidad. Todo es alto rendimiento, todo es deporte y todo se puede integrar. Ahora lo demostramos en una misma competencia, y creo que es una muy buena iniciativa del Comité Olímpico y del Comité Paralímpico Argentino de hacer estos Juegos en conjunto ”, agregó.

>>Leer más: Orgullo rosarino en los Jadar

Los elogios de Paula Pareto a los Juegos y a Rosario

Adentrándose en el tema, también subrayó el lugar que ocupan estos juegos en el ciclo olímpico: “Son importantes porque llegan en un año donde tal vez todavía no arrancaron otras competencias grandes, como los Juegos Sudamericanos o Panamericanos. Y acá, en cambio, hay alto rendimiento. Le da la chance al que nunca vivió un Juego de experimentar lo que significa un evento olímpico a nivel nacional. Es empezar a conocer la realidad de lo que significan los Juegos Olímpicos, que es a lo que tanto aspiramos”, señaló.

La Peque también tuvo palabras de elogio para la Cuna de la Bandera: “Siempre me gustó Rosario, siempre me pareció una ciudad muy linda. Tengo muchos amigos y conocidos acá, así que tal vez me tira la subjetividad, pero realmente demostró que también en el ámbito deportivo puede aportarnos muchísimo al país".

"La infraestructura que mostraron es fantástica, esto es como una Villa Olímpica. Y sé que para el año que viene se están preparando con todo para los Juegos Suramericanos, con instalaciones adecuadas para recibir a una mayor cantidad de gente”, cerró.