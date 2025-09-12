El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña

La propuesta artística y social de la zona oeste celebra 20 años con una presentación este sábado 13 de septiembre a las 11 en Córdoba y San Martín

En el marco de los ciclos de conciertos por los 20 años de la Escuela Orquesta Barrio Ludueña , este sábado 13 de septiembre a las 11 se realizará una presentación abierta y gratuita para toda la comunidad. El concierto será en el cruce de las peatonales Córdoba y San Martín , con el objetivo es visibilizar y difundir un proyecto cultural y educativo pensado para chicas y chicos de la zona oeste de Rosario.

La Escuela Orquesta de Barrio Ludueña presentará a más de 50 artistas en escena , entre estudiantes e integrantes del equipo de trabajo.

El repertorio abarcará música argentina, latinoamericana, académica universal y de películas, con piezas musicales tales como "Go West! Bernstein. Morricone. Frontiere", arreglada por Ralph Ford; "Guadalquivir", compilada por Rojas Enrique y arreglada por Franco Giglione; "Cachua a voz y bajo" del Códice Martínez Compañón (Perú); y "La cultura es la sonrisa" de León Gieco, con arreglos de Enrique Trabucco.

También se escuchará "Morena" de Julián Plaza, arreglada por Guillermo Copello; "De música ligera" de Soda Stéreo, con arreglos de Pablo Rodríguez; y "Mariposa Tecknicolor" de Fito Páez, con arreglos de Enrique Trabucco, entre otros clásicos.

"Estas dos décadas de la escuela orquesta son testigos de miles de historias, narradas, escuchadas y sobre todo, musicalizadas. Un testimonio fiel de que cuando el Estado está presente, la inclusión llega y en este caso, a través de uno de los medios más maravillosos: el arte", señalaron desde la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario.

Un proyecto con historia y compromiso en Ludueña

Fundada en 2005, la Escuela Orquesta Barrio Ludueña depende del Programa Territorios Musicales de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario. Ofrece una propuesta integral, de calidad y gratuita, cuyo eje es la práctica musical colectiva.

Actualmente está integrada por 310 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que asisten a talleres de lenguaje musical, instrumento y práctica orquestal, además de clases de música de cámara y ensambles.

Funciona en tres sedes: la comunidad salesiana del Padre Edgardo Montaldo (Humberto Primo 2401), el Centro Municipal de Distrito Noroeste (Provincias Unidas 150 bis) y la Escuela N° 1.182 San Luis Gonzaga (Carrasco 2545). A estas se suma un aula radial en la Vecinal Empalme Graneros (Juan José Paso 2490). Su modelo pedagógico de escuela orquesta fue replicado en diversas localidades de Santa Fe.