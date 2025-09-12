La Capital | La Ciudad | escuela

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña

La propuesta artística y social de la zona oeste celebra 20 años con una presentación este sábado 13 de septiembre a las 11 en Córdoba y San Martín

12 de septiembre 2025 · 17:39hs
La Escuela Orquesta de Barrio Ludueña está integrada por 310 chicos y chicas.

La Escuela Orquesta de Barrio Ludueña está integrada por 310 chicos y chicas.

En el marco de los ciclos de conciertos por los 20 años de la Escuela Orquesta Barrio Ludueña, este sábado 13 de septiembre a las 11 se realizará una presentación abierta y gratuita para toda la comunidad. El concierto será en el cruce de las peatonales Córdoba y San Martín, con el objetivo es visibilizar y difundir un proyecto cultural y educativo pensado para chicas y chicos de la zona oeste de Rosario.

La Escuela Orquesta de Barrio Ludueña presentará a más de 50 artistas en escena, entre estudiantes e integrantes del equipo de trabajo.

El concierto del sábado

El repertorio abarcará música argentina, latinoamericana, académica universal y de películas, con piezas musicales tales como "Go West! Bernstein. Morricone. Frontiere", arreglada por Ralph Ford; "Guadalquivir", compilada por Rojas Enrique y arreglada por Franco Giglione; "Cachua a voz y bajo" del Códice Martínez Compañón (Perú); y "La cultura es la sonrisa" de León Gieco, con arreglos de Enrique Trabucco.

También se escuchará "Morena" de Julián Plaza, arreglada por Guillermo Copello; "De música ligera" de Soda Stéreo, con arreglos de Pablo Rodríguez; y "Mariposa Tecknicolor" de Fito Páez, con arreglos de Enrique Trabucco, entre otros clásicos.

"Estas dos décadas de la escuela orquesta son testigos de miles de historias, narradas, escuchadas y sobre todo, musicalizadas. Un testimonio fiel de que cuando el Estado está presente, la inclusión llega y en este caso, a través de uno de los medios más maravillosos: el arte", señalaron desde la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario.

>> Leer más: Escuela Orquesta Barrio Ludueña: 20 años transformando vidas con la música

orquesta (2)

Un proyecto con historia y compromiso en Ludueña

Fundada en 2005, la Escuela Orquesta Barrio Ludueña depende del Programa Territorios Musicales de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario. Ofrece una propuesta integral, de calidad y gratuita, cuyo eje es la práctica musical colectiva.

Actualmente está integrada por 310 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que asisten a talleres de lenguaje musical, instrumento y práctica orquestal, además de clases de música de cámara y ensambles.

Funciona en tres sedes: la comunidad salesiana del Padre Edgardo Montaldo (Humberto Primo 2401), el Centro Municipal de Distrito Noroeste (Provincias Unidas 150 bis) y la Escuela N° 1.182 San Luis Gonzaga (Carrasco 2545). A estas se suma un aula radial en la Vecinal Empalme Graneros (Juan José Paso 2490). Su modelo pedagógico de escuela orquesta fue replicado en diversas localidades de Santa Fe.

Noticias relacionadas
La vacuna contra la fiebre amarilla es necesaria para viajar a países limitrófes como Brasil

Sin la gratuidad de la vacuna para la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario

Multitud en Rosario. La marcha en defensa de la universidad pública.

La marcha federal universitaria tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

La psicóloga y escritora Pilar Sordo se presenta el domingo 14 en Rosario, en el Teatro Astengo 

Pilar Sordo en Rosario: "Nada te hace más feliz que honrar tu propia palabra"

La abogada Gabriela Tozzini forma parte de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales.

Distinción profesional para una abogada rosarina

Ver comentarios

Las más leídas

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

Newells repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Newell's repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Lo último

Central vs Boca: el imprevisto cambio que podría presentar la formación de Miguel Russo en el Gigante

Central vs Boca: el imprevisto cambio que podría presentar la formación de Miguel Russo en el Gigante

La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

Presuntas coimas: congelan las cajas de seguridad de dueños de la Suizo Argentina

Presuntas coimas: congelan las cajas de seguridad de dueños de la Suizo Argentina

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña

La propuesta artística y social de la zona oeste celebra 20 años con una presentación este sábado 13 de septiembre a las 11 en Córdoba y San Martín
El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña
Sin la gratuidad de la vacuna para la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario
La Ciudad

Sin la gratuidad de la vacuna para la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario

La marcha federal universitaria tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles
La Ciudad

La marcha federal universitaria tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino
Economía

La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: Que el kirchnerismo no se envalentone
Política

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: "Que el kirchnerismo no se envalentone"

Central transita una insólita y curiosa condena penal cada vez que juega contra Boca

Por Carlos Durhand
Ovación

Central transita una insólita y curiosa condena penal cada vez que juega contra Boca

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

Newells repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Newell's repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Un ex-Newells que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: Me voy pronto

Un ex-Newell's que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: "Me voy pronto"

Ovación
Un futbolista muy importante para Miguel Russo en Boca podría ser acusado de mentir en un caso de asesinato
OVACIÓN

Un futbolista muy importante para Miguel Russo en Boca podría ser acusado de mentir en un caso de asesinato

Un futbolista muy importante para Miguel Russo en Boca podría ser acusado de mentir en un caso de asesinato

Un futbolista muy importante para Miguel Russo en Boca podría ser acusado de mentir en un caso de asesinato

Copa Davis: Argentina está 2 a 0 ante Países Bajos y quedó al borde de entrar en la fase final

Copa Davis: Argentina está 2 a 0 ante Países Bajos y quedó al borde de entrar en la fase final

Turismo Carretera: empieza la Copa de Oro, con el automovilismo santafesino como protagonista

Turismo Carretera: empieza la Copa de Oro, con el automovilismo santafesino como protagonista

Policiales
Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías
POLICIALES

Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

La Ciudad
El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña
La Ciudad

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña

Sin la gratuidad de la vacuna para la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario

Sin la gratuidad de la vacuna para la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario

La marcha federal universitaria tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

La marcha federal universitaria tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

Pilar Sordo en Rosario: Nada te hace más feliz que honrar tu propia palabra

Pilar Sordo en Rosario: "Nada te hace más feliz que honrar tu propia palabra"

Paula Pareto en los Jadar: Rosario puede aportarle mucho al país

Por Pablo Mihal
Ovación

Paula Pareto en los Jadar: "Rosario puede aportarle mucho al país"

Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco
Ovación

Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco

El tiempo en Rosario: con nubes, el viernes promete más modo primavera
La Ciudad

El tiempo en Rosario: con nubes, el viernes promete más modo primavera

Rescataron a un perro que cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño
La Ciudad

Rescataron a un perro que cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño

Diálogo sí, fondos no: Milei vetó la ley para coparticipar los ATN
Politica

Diálogo sí, fondos no: Milei vetó la ley para coparticipar los ATN

Newells concentró con Josué Colman para el partido del viernes contra Atlético Tucumán
Ovación

Newell's concentró con Josué Colman para el partido del viernes contra Atlético Tucumán

Tomás OConnor sufrió una lesión de rodilla y tendrá que pasar por el quirófano

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Tomás O'Connor sufrió una lesión de rodilla y tendrá que pasar por el quirófano

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza
Policiales

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan
Policiales

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan

Rosario estrena la marcha en honor al coronel Larrabure, asesinado hace 50 años
La Ciudad

Rosario estrena la marcha en honor al coronel Larrabure, asesinado hace 50 años

Son jóvenes, famosas, tienen millones de seguidores... y no existen en la vida real
Información General

Son jóvenes, famosas, tienen millones de seguidores... y no existen en la vida real

Tensión y ruinas en una Nepal militarizada después del caos
El Mundo

Tensión y ruinas en una Nepal militarizada después del caos

Los libertarios pusieron la mesa para recibir a los gobernadores afines
Politica

Los libertarios pusieron la mesa para recibir a los gobernadores afines

Sidersa: crédito de u$s100 millones para construir una planta en San Nicolás
Economía

Sidersa: crédito de u$s100 millones para construir una planta en San Nicolás

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro
Información General

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca
Información General

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

El Tribunal Supremo de Brasil formó mayoría para condenar a Bolsonaro
El Mundo

El Tribunal Supremo de Brasil formó mayoría para condenar a Bolsonaro

Santa Fe: la industria retrocedió 5,2 % en julio y se interrumpió la recuperación
Economía

Santa Fe: la industria retrocedió 5,2 % en julio y se interrumpió la recuperación

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante
POLICIALES

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

Fiesta clandestina: desalojan a 150 personas, había alcohol y cables mojados
La Ciudad

Fiesta clandestina: desalojan a 150 personas, había alcohol y cables mojados