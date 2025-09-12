Turismo Carretera: empieza la Copa de Oro, con el automovilismo santafesino como protagonista

El equipo venadense Maquin Parts es gran candidato en la Copa de Oro del Turismo Carretera y el parejense Facundo Atdusso está cerca de los 3 de Ultimo Minuto,

El Camry de Agrelo y el Mustang de Lambiris, en plena lucha en el mejor autódromo del país, en Termas de Río Hondo. El Maquin Parts está al acecho del título del Turismo Carretera.

El Turismo Carretera arranca la Copa de Oro en el Rosendo Hernández de San Luis, con gran protagonismo local. El Maquin Parts de Venado Tuerto es gran candidato al título, mientras que los pilotos santafesinos, Facundo Ardusso e Ignacio Faín, no se resignan.

En el TC Pista, el rosarino Thomas Ricciardi inicia la pelea por el título en la Copa de Plata y el ascenso al Turismo Carretera. Este sábado empieza la actividad a full, con entrenamientos y clasificación. El domingo serán las series y finales.

Marcelo Agrelo logró una histórica conquista personal, haciéndose con la fase regular en un Camry del Maqui Parts. Su déficit, no menor, es que necesita ganar para alzarse con el título. Estuvo muy cerca de hacerlo en Termas de Río Hondo, pero se le escapó en la última vuelta por un toque con Juan Martín Trucco, por el que encima fue excluido.

Pero el prestigioso equipo ubicado en Venado Tuerto no solo tiene a Agrelo (15 puntos) en la lucha, ya que el uruguayo Mauricio Lambiris (8) es gran candidato. De hecho no solo heredó en Termas una victoria impensada, sino que ya cumplió con ese requisito reglamentario y va por el título que se le escapó en 2023.

>>Leer más: El Turismo Carretera en Posadas

Los otros que ganaron son el que arranca como líder de la Copa de Oro, Agustín Canapino, que lo hizo dos veces (16 puntos); Mariano Werner y Otto Frtiztler (8), mientras que sin puntos inician dentro de los 12 el campeón Julián Santero, Germán Todino, el único Dodge Juan Martín Trucco, Christian Ledesma, la primera vez de Jeremías Olmedo, Santiago Mangoni y Valentín Aguirre.

Hoy entre los 3 de Ultimo Minuto están Matías Rossi (175 puntos), juan Bautista De Benedictis con el Ford del Maquin Parts (173 y la victoria obigatoria) y José Manuel Urcera (172,5).

74251 Facundo Ardusso da pelea en el TC.

Los pilotos de la región no se rinden

Volviendo a Termas, también pasaron otras cosas. Fue el primer podio de Ignacio Faín en el TC, en el año debut del piloto de Villa Minetti con el Torino del Trotta Competicion. También fue la mejor del año del otro santafesino en la categoría, Facundo Ardusso, que terminó 5°, en su segundo año en el RV Competicion.

Ardusso hoy tiene 156 puntos, o sea que está a solo 16,5 de Urcera, y Faín 119, un poco más lejos pero en condiciones de dar pelea.

>>Leer más: Canapino a full en Concepción del Uruguay

Mientras, los pilotos del RUS Med Team de raíces rosarinas y conducido por Mauro Medina, deberán remarla para meterse en la pelea por el título entrando por los 3 de Último Minuto. Josito Di Palma es el mejor ubicado, con 131,5 puntos, mientras que Tobías Martínez tiene 66.

Los que ganaron pero están hoy afuera son Martín Vázquez (primer triunfo en el TC, en San Juan, con 122,5 puntos), Jonatan Castellano (113) y el Torino mejor ubicado, el de Facundo Chapur (163).

74256 La felicidad de Ignacio Faín en el podio de Termas. ACTC

Thomas Ricciardi en la pelea del TC Pista

El rosarino Thomas Ricciardi, con un Ford del RUS Med Team, arranca con muy buena expectativa la Copa de Plata, ya que está dentro de ella y tiene la victoria obligatoria. En la misma condición, con 8 puntos, están Joaquín Ochoa (del SAP Team atendido en Rosario), Rodrigo Lugón (reciente ganador de la Clase 3 del TN en Buenos Aires) y Gabriel Gandulia.

Con dos triunfos, y por lo tanto 16 puntos en la Copa de Plata, arrancarán Nicolás Moscardini y Gastón Iansa, y el que lidera es el juvenil de Guatimozín Marcos Dianda, del Galarza Racing con sede en Acebal.

Damián Bautista, el de Reconquista Gaspar Chansard, Jorge Barrio, Tomás Abdala y Benjamín Ochoa forman parte de los 12. Los 3 de Ultimo Minuto son Juan manuel Tomasello (257 puntos), Juan Ignacio Maceira (256) y Lucas Valle (246,5). El piloto de Rufino, Faustino Cifre del RUS Med, tiene 208. Santiago Biagi, del mismo equipo, 72. Y el de Acebal Lucio Calvani 60.