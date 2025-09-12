La Capital | Ovación | Turismo Carretera

Turismo Carretera: empieza la Copa de Oro, con el automovilismo santafesino como protagonista

El equipo venadense Maquin Parts es gran candidato en la Copa de Oro del Turismo Carretera y el parejense Facundo Atdusso está cerca de los 3 de Ultimo Minuto,

Gustavo Conti

Gustavo Conti

12 de septiembre 2025 · 15:56hs
El Camry de Agrelo y el Mustang de Lambiris

El Camry de Agrelo y el Mustang de Lambiris, en plena lucha en el mejor autódromo del país, en Termas de Río Hondo. El Maquin Parts está al acecho del título del Turismo Carretera.
Ricciardi celebra en Toay. Pudo haber ganado en El Calafate también.

Ricciardi celebra en Toay. Pudo haber ganado en El Calafate también.

El Turismo Carretera arranca la Copa de Oro en el Rosendo Hernández de San Luis, con gran protagonismo local. El Maquin Parts de Venado Tuerto es gran candidato al título, mientras que los pilotos santafesinos, Facundo Ardusso e Ignacio Faín, no se resignan.

En el TC Pista, el rosarino Thomas Ricciardi inicia la pelea por el título en la Copa de Plata y el ascenso al Turismo Carretera. Este sábado empieza la actividad a full, con entrenamientos y clasificación. El domingo serán las series y finales.

Marcelo Agrelo logró una histórica conquista personal, haciéndose con la fase regular en un Camry del Maqui Parts. Su déficit, no menor, es que necesita ganar para alzarse con el título. Estuvo muy cerca de hacerlo en Termas de Río Hondo, pero se le escapó en la última vuelta por un toque con Juan Martín Trucco, por el que encima fue excluido.

El Maquin Parts a la expectativa

Pero el prestigioso equipo ubicado en Venado Tuerto no solo tiene a Agrelo (15 puntos) en la lucha, ya que el uruguayo Mauricio Lambiris (8) es gran candidato. De hecho no solo heredó en Termas una victoria impensada, sino que ya cumplió con ese requisito reglamentario y va por el título que se le escapó en 2023.

Los otros que ganaron son el que arranca como líder de la Copa de Oro, Agustín Canapino, que lo hizo dos veces (16 puntos); Mariano Werner y Otto Frtiztler (8), mientras que sin puntos inician dentro de los 12 el campeón Julián Santero, Germán Todino, el único Dodge Juan Martín Trucco, Christian Ledesma, la primera vez de Jeremías Olmedo, Santiago Mangoni y Valentín Aguirre.

Hoy entre los 3 de Ultimo Minuto están Matías Rossi (175 puntos), juan Bautista De Benedictis con el Ford del Maquin Parts (173 y la victoria obigatoria) y José Manuel Urcera (172,5).

Facundo Ardusso da pelea en el TC.

Facundo Ardusso da pelea en el TC.

Los pilotos de la región no se rinden

Volviendo a Termas, también pasaron otras cosas. Fue el primer podio de Ignacio Faín en el TC, en el año debut del piloto de Villa Minetti con el Torino del Trotta Competicion. También fue la mejor del año del otro santafesino en la categoría, Facundo Ardusso, que terminó 5°, en su segundo año en el RV Competicion.

Ardusso hoy tiene 156 puntos, o sea que está a solo 16,5 de Urcera, y Faín 119, un poco más lejos pero en condiciones de dar pelea.

Mientras, los pilotos del RUS Med Team de raíces rosarinas y conducido por Mauro Medina, deberán remarla para meterse en la pelea por el título entrando por los 3 de Último Minuto. Josito Di Palma es el mejor ubicado, con 131,5 puntos, mientras que Tobías Martínez tiene 66.

Los que ganaron pero están hoy afuera son Martín Vázquez (primer triunfo en el TC, en San Juan, con 122,5 puntos), Jonatan Castellano (113) y el Torino mejor ubicado, el de Facundo Chapur (163).

La felicidad de Ignacio Faín en el podio de Termas.

La felicidad de Ignacio Faín en el podio de Termas.

Thomas Ricciardi en la pelea del TC Pista

El rosarino Thomas Ricciardi, con un Ford del RUS Med Team, arranca con muy buena expectativa la Copa de Plata, ya que está dentro de ella y tiene la victoria obligatoria. En la misma condición, con 8 puntos, están Joaquín Ochoa (del SAP Team atendido en Rosario), Rodrigo Lugón (reciente ganador de la Clase 3 del TN en Buenos Aires) y Gabriel Gandulia.

Con dos triunfos, y por lo tanto 16 puntos en la Copa de Plata, arrancarán Nicolás Moscardini y Gastón Iansa, y el que lidera es el juvenil de Guatimozín Marcos Dianda, del Galarza Racing con sede en Acebal.

Damián Bautista, el de Reconquista Gaspar Chansard, Jorge Barrio, Tomás Abdala y Benjamín Ochoa forman parte de los 12. Los 3 de Ultimo Minuto son Juan manuel Tomasello (257 puntos), Juan Ignacio Maceira (256) y Lucas Valle (246,5). El piloto de Rufino, Faustino Cifre del RUS Med, tiene 208. Santiago Biagi, del mismo equipo, 72. Y el de Acebal Lucio Calvani 60.

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña

La propuesta artística y social de la zona oeste celebra 20 años con una presentación este sábado 13 de septiembre a las 11 en Córdoba y San Martín
El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña
Sin la gratuidad de la vacuna para la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario
Sin la gratuidad de la vacuna para la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario

La marcha federal universitaria tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles
La marcha federal universitaria tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino
La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: Que el kirchnerismo no se envalentone
Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: "Que el kirchnerismo no se envalentone"

Central transita una insólita y curiosa condena penal cada vez que juega contra Boca

Central transita una insólita y curiosa condena penal cada vez que juega contra Boca

Un futbolista muy importante para Miguel Russo en Boca podría ser acusado de mentir en un caso de asesinato
Un futbolista muy importante para Miguel Russo en Boca podría ser acusado de mentir en un caso de asesinato

Copa Davis: Argentina está 2 a 0 ante Países Bajos y quedó al borde de entrar en la fase final

Turismo Carretera: empieza la Copa de Oro, con el automovilismo santafesino como protagonista

Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías
Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña
El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña

Sin la gratuidad de la vacuna para la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario

La marcha federal universitaria tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

Pilar Sordo en Rosario: Nada te hace más feliz que honrar tu propia palabra

Paula Pareto en los Jadar: Rosario puede aportarle mucho al país

Paula Pareto en los Jadar: "Rosario puede aportarle mucho al país"

Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco

El tiempo en Rosario: con nubes, el viernes promete más modo primavera

Rescataron a un perro que cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño

Diálogo sí, fondos no: Milei vetó la ley para coparticipar los ATN

Newell's concentró con Josué Colman para el partido del viernes contra Atlético Tucumán

Tomás OConnor sufrió una lesión de rodilla y tendrá que pasar por el quirófano

Tomás O'Connor sufrió una lesión de rodilla y tendrá que pasar por el quirófano

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan

Rosario estrena la marcha en honor al coronel Larrabure, asesinado hace 50 años

Son jóvenes, famosas, tienen millones de seguidores... y no existen en la vida real

Tensión y ruinas en una Nepal militarizada después del caos

Los libertarios pusieron la mesa para recibir a los gobernadores afines

Sidersa: crédito de u$s100 millones para construir una planta en San Nicolás

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

El Tribunal Supremo de Brasil formó mayoría para condenar a Bolsonaro

Santa Fe: la industria retrocedió 5,2 % en julio y se interrumpió la recuperación

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

