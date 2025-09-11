El tiempo en Rosario: con algunas nubes, el viernes promete más modo primavera Los registros llegarían a 23º y, después de un fin de semana con buenas condiciones climáticas, la máxima podría trepar a 25º 11 de septiembre 2025 · 23:28hs

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes en Rosario cielo algo nublado y una temperatura máxima de 23º, condiciones que se mantendrían en los próximos días. La semana entrante podrían mostrar un aumento en los registros.

La madrugada de este viernes llega con vientos leves del noreste, una marca de 15º y cielo algo nublado que se mantendría durante toda la jornada. Para la mañana se espera que los termómetros bajen a 12º, a la tarde llegarían a 23º y a la noche no pasarían de 18º.

El sábado habría un leve descenso de la máxima (rondaría los 22º) y una marcada baja de la mínima (7º), con cielo entre mayormente nublado y parcialmente nublado.

El domingo habría un repunte, con 24º de máxima y 11º de mínima, aún con cielo mayormente nublado.

El lunes estaría parcialmente nublado, con registros entre 22º y 10º. El martes las marcas llegarían a 25º, y la máxima se mantendría el miércoles.