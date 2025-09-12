Copa Davis: Argentina está 2 a 0 ante Países Bajos y quedó al borde de entrar en la fase final

Tomás Etcheverry consiguió el segundo punto al vencer por un doble 6-4 a Jesper De Jong. En el primer turno, Francisco Cerúndolo había conseguido el 1 a 0

Francisco Cerúndolo puso el 2 a 0 para el equipo argentino frente a Países Bajos en la Copa Davis.

El equipo argentino de Copa Davis quedó a un punto de sellar su clasificación al Final 8 gracias a las victorias de Tomás Etcheverry (64°) y Francisco Cerúndolo (21°) en la ciudad de Groningen. Este sábado, desde las 9, buscará sellar la eliminatoria en el punto de dobles, con la pareja de Horacio Zeballos (5°) y Andrés Molteni (19°).

En el primer punto de la serie, Etcheverry se impuso por 6-4 y 6-4 ante el número uno a Jesper de Jong (79°). Luego, el mayor de los hermanos Cerúndolo (21°), líder argentino en el ranking, fue de menor a mayor para derrotar a Botic Van de Zandschulp (82°) por 7-6 (4) y 6-1.

Este sábado, Zeballos y Molteni buscarán cerrar la serie en la apertura de la jornada frente a la dupla conformada por Sander Arends (23°) y Sem Verbeek (48°). De lo contrario se jugarán los singles restantes: Cerúndolo contra De Jong y Etcheverry ante Van de Zandschulp.

Si Argentina gana la eliminatoria la Argentina, conocerá a su rival para los cuartos de final el miércoles 17 de septiembre, en el sorteo a realizarse en la Piazza Maggiore de Bolonia, la ciudad que será sede del Final 8 del 18 al 23 de noviembre.

