La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

El gremio metalúrgico solicitó una audiencia en el Ministerio de Trabajo. L a firma quiere pagar las indemnizaciones en cuotas y al 50 por ciento

12 de septiembre 2025 · 17:58hs
Metrofund es una empresa fundada en la década del 50.

Metrofund es una empresa fundada en la década del '50.

Una empresa metalúrgica de Rosario despidió a alrededor de 35 empleados por presuntos inconvenientes financieros, al tiempo que la Unión Obreros Metalúrgicos (UOM) rechazó los telegramas y solicitó una audiencia en la sede local del Ministerio de Trabajo. La intención es retrotraer esa medida llevada a cabo por la firma, que pretende pagar indemnizaciones al 50 por ciento y en cuotas.

Se trata de la firma Metrofund, ubicada en el parque industrial ubicado en la zona de quintas del extremo sudoeste rosarino, que fabrica campanas de frenos para camiones y ejes de semiremolques. Posee una planta de unos cien trabajadores, según precisaron desde la UOM a La Capital, de los cuales ese 30 por ciento se enteró que había sido cesanteado a través de mensajes de Whatsapp y cartas documento.

El sindicato aseguró que la empresa "está trabajando a pleno" en su capacidad operativa y aseguró que los trabajadores "pagaron los platos rotos" por problemas en el directorio.

Telegramas de despidos

"Los trabajadores recibieron el telegrama el jueves por la mañana y la empresa asegura que está dispuesta a pagar las indemnizaciones en cuotas y por el 50 por ciento", precisó el líder de la UOM Rosario, Antonio Donello. Es por esa razón que el gremio metalúrgico ya envió una presentación a la cartera laboral para retrotraer esta medida y llamar a una conciliación.

Según comentó Elio Vecciarello, dirigente gremial de la UOM, la empresa comenzó a manifestar inconvenientes financieros desde principios de año, por lo que desde el sindicato comenzaron a motorizar medidas para ofrecer herramientas con el objetivo de mantener las fuentes laborales.

"Nosotros atribuimos problemas personales entre integrantes del directorio, porque la empresa está funcionando a pleno. Pero como siempre ocurre, los platos rotos lo pagaron los empleados", lamentó Vecciarello, quien aseguró que los despidos fueron bajo una modalidad "intempestiva" y sin justa causa. Por eso solicitaron la nulidad de los despidos emanados.

Se trata de una pequeña y mediana empresa familiar que supo abastecer a Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil. En el mercado interno lo hizo en plantas de ensamblaje de Massey Ferguson, Scania y Mercedes Benz; también a fábricas de semirremolques como Randon, Hermann, Salto y Helvética.

Ya está en marcha la nueva planta de Sidersa.

Sidersa: crédito de u$s100 millones para construir una planta en San Nicolás

La caída de la actividad industrial impacta en el empleo. 

Santa Fe: la industria retrocedió 5,2 % en julio y se interrumpió la recuperación

alivio: economia logro renovar mas del 90 % de los vencimientos de deuda

Alivio: Economía logró renovar más del 90 % de los vencimientos de deuda

Vicentin tienen acreencias por u$s1.600 millones.

Vicentin: comienza período clave para el futuro de la agroexportadora

