Juan Cruz Komar habló sobre la derrota electoral del gobierno en la provincia de Buenos Aires: "Era esperable"

El defensor de Central habló sobre el enojo de la gente, "que sufre día a día", y mencionó las razones del rechazo a las políticas de Javier Milei

No es tan habitual que los futbolistas expresen sus ideas políticas y, al revés, no es la primera vez que Juan Cruz Komar , defensor de Central, se convierte en una rara excepción a esta regla no escrita en el ambiente del fútbol.

En una entrevista con Comunidad FAN, Juan Cruz Komar se refirió a los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde los candidatos del peronismo se anotaron una victoria contundente frente a los de La Libertad Avanza.

“Creo que los resultados fueron contundentes y muestran un enojo y una manifestación de rechazo de gran parte del electorado contra las políticas del gobierno", dijo el defensor, que se formó en Boca, jugó en Talleres y actualmente se desempeña en Central.

El domingo, ante Boca, Komar tiene buenas chances de ser titular en el Gigante teniendo en cuenta que Facundo Mallo viene de una lesión. El rosarino, en cambio, jugó los últimos partidos y tuvo buenos rendimientos.

Juan Cruz Komar: "La gente está sufriendo"

El jugador agregó: "Creo que era esperable, porque la gente está sufriendo el día a día. La situación económica no mejora, no hay obra pública, se le recorta a los jubilados, se maltrata a los discapacitados, hay escándalos de corrupción…".

Para el jugador, ese combo hartó a los argentinos: "Son un montón de cosas, de mucha desorganización e improvisación que la gente no tolera”, dijo.

Y remató: “Hace unos años la gente estaba enojada y por eso tomó otro rumbo, pero ante esta situación, donde las cosas empeoran y se ponen mucho más violentas, es lógico que vote como votó".