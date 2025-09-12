Sin la gratuidad de la vacuna para la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario

A partir de este verano ya no habrá dosis en los hospitales ni efectores públicos y los viajeros deben pasar por la farmacia y gastar más de 200 mil pesos

El gobierno nacional aplicó un nuevo criterio para la distribución y aplicación de la vacuna para la fiebre amarilla en todo el país, que hasta el último verano era gratuita . A partir de esta temporada, el Ministerio de Salud de la Nación anunció que la dosis sólo estará disponible en efectores de salud públicos de las provincias endémicas.

La decisión llega tras definir las unidades de compra que el Ministerio de Salud efectúa de forma anual. A menos vacunas, menos centros que reciben las dosis para inmunizar a la población. Según informó la cartera de salud, sólo recibirán inyecciones Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, el resto de las provincias quedan por fuera de la cobertura nacional.

Con esta medida ya no se verán las largas filas en los hospitales con vacunatorios y se encendió una alarma, ya que resguardarse ante este virus es recomendada para quienes tienen planeado viajar a zonas con la circulación latente , como Brasil o el norte del país, destinos elegidos por los viajeros en temporada estival.

El cambio lleva a quienes deban inocularse a las farmacias de Rosario y todo Santa Fe, a pesar de que el norte provincial presenta similitudes territoriales con Chaco y parte de Corrientes. Desde el momento que el Ministerio de Salud comunicó esta medida, el Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe se contactó con el Ministerio de Salud provincial “no sólo para aplicar la vacuna, sino también para realizar el certificado y registro oficial”, reconoció Leonardo Jurado, secretario de la entidad que nuclea a los farmacéuticos de la segunda circunscripción de Santa Fe.

Así, los rosarinos que apuesten por viajar a las zonas endémicas de fiebre amarilla deberán sumar un costo más al viaje, que supera los 200 mil pesos.

Qué pasa con la vacuna en Rosario

A medida que los hospitales públicos van agotando sus stocks, todas las farmacias reciben preguntas sobre la venta y aplicación de la vacuna. Si bien los viajes a Brasil se llevan la mayoría de las consultas, los comercios locales también reciben clientes con familia en el norte argentino. También aquellos que buscan vacacionar en las provincias mencionadas. “Estamos trabajando con las droguerías y con el laboratorio que lo produce para que en noviembre, octubre y diciembre podamos tener stock suficiente para cubrir la demanda”, aseguró Jurado en La Red Rosario.

Hasta el momento, aclaró el referente fermaceuticos, las obras sociales no cubren la vacuna de la fiebre amarilla. De todas formas, al convertirse en una variable del mercado, algunas empresas de salud la podrían sumar a sus vademécums: “Pasó con la del Dengue, que al principio no la tenían en lista, pero de a poco se comenzó a incluir”.

La vacuna en las farmacias

Los interesados en aplicarse esta dosis contra la fiebre amarilla llegan a las farmacias y consultan: costo, cómo se aplica, quienes deben hacerlo y detalles burocráticos.

Jurado recordó que aquellas personas que deban colocarse la vacuna deben solicitar a su médico de cabecera que prescriba una orden. Con la receta en mano, se acercan a una farmacia y llenan una planilla digital, que impacta en un formulario del Ministerio de Salud de Santa Fe.

A la hora de pasar por el vacunatorio, se debe hacer entre 10 y 15 días antes de viajar. Es una sola dosis y tiene un costo de 220 mil pesos. Hay que tener en cuenta que la aplicación se dará dependiendo del stock de las farmacias, ya que al completar los datos para el Ministerio de Salud cada comercio solicita una dosis: “Tenemos que pedir la vacuna para identificar el número de lote, la marca, el vencimiento”, detalló Jurado.

Con los formularios completos y la vacuna aplicada, se genera un certificado que es el aval “indispensable para viajar” por los estados endémicos de Brasil. Además, el secretario del Colegio de Farmacéuticos de la 2ª circunscripción remarcó que la durabilidad de la vacuna es para toda la vida.

Según las recomendaciones médicas, toda la población entre 4 y 60 años puede inocularse, pero instó a visitar a un médico para realizar los chequeos profesionales antes de aplicarse la inyección.

Qué dijo Nación sobre la vacuna de la fiebre amarilla

Un comunicado en redes sociales fue el aviso que dio el Ministerio de Salud de la Nación sobre el recorte en la distribución de la vacuna de la fiebre amarilla. “La salud pública debe proteger a quienes más lo necesitan, no ser un subsidio a quienes viajan al exterior”, expresa a través de X la cartera dirigida por Mario Lugones.

Así, desde el 13 de agosto, el Ministerio de Salud de la Nación resolvió que sólo se aplicará de manera gratuita en las zonas endémicas del país. El texto está acompañado por un flyer con el mapa argentino y señaladas las provincias que ingresan en estas zonas de alerta: Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones. “De esta manera, quienes viajen al exterior por turismo podrán vacunarse en los centros privados habilitados pagando por la misma”, sostiene el comunicado.

La cartera sanitaria plantea que esta medida garantiza “un uso responsable y eficiente de los recursos públicos, priorizando las necesidades sanitarias reales de la población argentina”.

Por último, el texto asegura que “los recursos existen” y son destinados a los pacientes, a las instalaciones y a “una remuneración más justa para el personal de salud”.