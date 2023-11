Central: Toledo por Oviedo y Mallo otra vez se queda afuera

Russo mete una variante respecto al último partido y apuesta por un doble 5 de marca. El zaguero central, que parecía recuperado, finalmente no estará

Central tiene equipo confirmado para jugar frente a River y el mismo vino con una variante respecto a los once que estuvieron desde el arranque ante Barracas Central, el ingreso Agustín Toledo, por Fabricio Oviedo. La sorpresa en la formación es la continuidad de Juan Cruz Komar. Es que cuando todo parecía indicar que Facundo Mallo iba a jugar finalmente no apareció entre los once.