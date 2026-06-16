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Central se agranda: tendrá en Funes un nuevo espacio para la captación de juveniles

El club de Arroyito firmó un convenio con la Municipalidad de esa ciudad por 20 años y con la posibilidad de extenderlo 10 más. Tendrá canchas y estacionamiento

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

16 de junio 2026 · 09:20hs
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El fuerte de Central en juveniles está en la ciudad deportiva de Granadero Baigorria

Gustavo de los Ríos / Ovación

El fuerte de Central en juveniles está en la ciudad deportiva de Granadero Baigorria, pero el Canalla se expande.

Rosario Central se agranda. Lo hace en infraestructura después de lo que fue la confirmación por parte del club de Arroyito del nuevo predio que tendrá en la localidad de Funes, que estará destinado a la captación y la formación de chicos y chicas.

Desde Central informaron de manera oficial este nuevo proyecto que el club llevará adelante, apuntando a un desarrollo aún mayor. Hace tiempo que se sabía que la dirigencia canalla estaba detrás de este acuerdo, pero ahora se confirmó.

El acuerdo se hizo con la Municipalidad de Funes, es por el término de 20 años y con la posibilidad de extenderlo por 10 años más.

Más desarrollo para el fútbol infantil

Según informó Central mediante un comunicado, el club "llevará adelante un plan destinado al desarrollo de fútbol infantil en la ciudad de Funes". Y agrega: "La llegada del club permitirá extender la metodología de trabajo a nuevos sectores, generando así más oportunidades para la detección y formación de futbolistas".

>>Leer más: Almirón sigue en Central: "Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no", dijo Belloso

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La imagen de google maps que muestra dónde estará ubicado el nuevo predio de Central.

La imagen de google maps que muestra dónde estará ubicado el nuevo predio de Central.

Lo que confirmaron desde el club de Arroyito es que la inversión del nuevo predio será de alrededor de 900 mil dólares. El mismo contará con canchas (de 11 y 7 jugadores), vestuarios y estacionamiento. La utilización del mismo será compartida con la Escuela Municipal, en contraturno.

Otro predio canalla

Se trata de una apuesta similar a la que Central está llevando adelante con la construcción de un predio similar en el cruce Alberdi, en los terrenos que pertenecían a la empresa NCA y que fueron cedidos al club de Arroyito. A partir de ese lugar, un punto estratégico en el corazón de la ciudad, pretenden absorber a muchos de aquellos chicos y chicas a los que se les dificulta tener que trasladarse a otros predios, como el caso de la ciudad deportiva de Granadero Baigorria.

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El objetivo de esta apuesta es lograr que el club pueda expandirse en infraestructura y de esa forma fortalecer la captación de niños y niñas (de entre 5 y 12 años) para el desarrollo de actividades "con perfiles competitivos y recreativos".

"Rosario Central agradece especialmente al intendente Roly Santacroce y a la Municipalidad de Funes por la confianza, la predisposición y el trabajo conjunto que hicieron posible esta iniciativa, que permitirá seguir formando deportistas y personas bajo valores que identifican a nuestra institución", agrega el comunicado de Central.

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