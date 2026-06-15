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Fin de la historia: Quintana rescindió en Central y firmó con Deportivo Riestra

Tras duras declaraciones y un posterior pedido de disculpas, el zaguero se desvinculó del Canalla y acordó con el Malevo un contrato hasta diciembre 2027

15 de junio 2026 · 18:34hs
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Deportivo Riestra informó que el exdefensor de Central ya entrenó con el plantel.

Deportivo Riestra informó que el exdefensor de Central ya entrenó con el plantel.

La salida de Carlos Quintana de Rosario Central llegó a su final. Deportivo Riestra comunicó este lunes en sus redes sociales que el zaguero es nuevo jugador del Malevo, "luego de rescindir su contrato con Rosario Central".

La negociación empezó con declaraciones duras del futbolista y un posterior pedido de disculpas, después de que el presidente Gonzalo Belloso lo acusara de desagradecido.

Quintana "firmó contrato hasta diciembre de 2027 y esta mañana ya entrenó con el plantel", añadió el Malevo.

Esta vez no habrá necesidad de que Riestra despublique ninguna información en relación a Quintana, como cuando le dio la bienvenida y luego borró el mensaje, a raíz de desde Central se comunicaron para advertirles que el futbolista todavía no había rescindido el contrato.

La desvinculación Quintana de Central, con quien tenía contrato hasta diciembre de 2026, fue turbulenta. El defensor manifestó que decidió irse de Central porque no estaba cómodo y quería jugar más. Posteriormente sostuvo que se iba principalmente por culpa del técnico Jorge Almirón.

Gonzalo Belloso lo calificó de "desagradecido"

A partir de las declaraciones del marcador central, el presidente canalla Gonzalo Belloso habló del tema en conferencia de prensa y sostuvo que Quintana era un "ingrato".

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“Lo fuimos a buscar, le dimos todo y el club se portó de una manera genial con él. Lo fuimos a ver al sanatorio y a la casa a darle un contrato cuando sabíamos que iba a volver con 38 años. Estuvimos ahí y le dimos el contrato más alto de su vida", manifestó.

"Donde había fuego tiró nafta”, apuntó el presidente de Central, haciendo alusión a aquella fractura de tobillo que sufrió Quintana en septiembre de 2025 y que le impidió estar activo durante más de seis meses.

>> Leer más: Central recalcula: Federico Lussenhoff se fue en el inicio del mercado de pases

“¿Cómo podés ser tan desagradecido con este club? Estaba por firmar con Riestra, llamamos a Riestra y les dijimos que todavía tenía que entrenar en ciudad deportiva", añadió el dirigente.

El pedido de perdón de Carlos Quintana

"No quise herir a nadie. Central es mi familia", pidió disculpas Quintana luego de las fuertes declaraciones de Belloso

"Quiero aclarar que en el Canalla viví la mejor etapa de mi carrera, por lo cual es una institución a la que le tenemos un inmenso cariño tanto mi familia como yo. Por eso quiero aclarar que si mis recientes declaraciones hirieron a alguien, esa no fue mi intención", agregó el zaguero.

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