Central tiene los nombres para el clásico y Holan iría con la base conocida

El DT canalla viene de guardar a la mayoría de titulares pensando en el clásico. Los once serían los mismos que jugaron contra los tucumanos en el Gigante

Como nunca antes, en Central las cosas están lo suficientemente claras respecto al equipo. Es cierto, el técnico Ariel Holan no confirmó los once, pero seguramente serán los que se preveían. Serían los once que, hasta aquí, salen prácticamente de memoria. Incluso en la lista de concentrados tampoco apareció ninguna sorpresa.