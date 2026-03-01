Central tiene equipo confirmado para jugar el clásico: Almirón pone lo mejor que tiene El Canalla irá con tres cambios en relación a los once que vienen de ganar en La Plata. Ingresan Agustín Sández, Franco Ibarra y Alejo Veliz Por Lucas Vitantonio 1 de marzo 2026 · 15:03hs

Virginia Benedetto / La Capital Jorge Almirón afrontará el primer clásico rosarino dirigiendo a Central.

Ya no hay más especulaciones, Central tiene equipo confirmado para afrontar el clásico rosarino de esta tarde de domingo, a las 17, en el Coloso del Parque ante Newell's, por la octava fecha del torneo Apertura. Es la primera vez que el DT auriazul Jorge Almirón será protagonista del derby de la ciudad.

Tras lo que fue el triunfo por 2 a 1 ante Gimnasia en el bosque platense, con goles de Enzo Giménez y Gastón Ávila, Almirón recuperó jugadores clave que serán de la partida, entre ellos, Franco Ibarra (fue preservado por cinco amarillas) y Alejo Veliz (cuidado por una molestia física). Además recupera la titularidad Agustín Sández. Y dejarían el equipo respectivamente Federico Navarro, Enzo Copetti y Alexis Soto.

Central buscará su segundo triunfo en fila como visitante y Almirón poder sostener la racha favorable de los auriazules en los últimos años en el clásico rosario.

Los once de Central y los suplentes Así los once canallas que irán por otro éxito en Newell's son: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María y Julián Fernández; Alejo Veliz. Y en banco de revelos estarían: Jorge Broun, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Luca Raffin, Alexis Soto, Federico Navarro, Guillermo Fernández, Santiago Segovia, Gaspar Duarte, Jaminton Campaz, Enzo Copetti y Marco Ruben. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/2028183518748999792&partner=&hide_thread=false Así forma #RosarioCentral



#TorneoMercadoLibre Apertura

Seguilo en vivo por ESPN Premium

Suscribite al Pack Fútbol pic.twitter.com/5CneugXqyk — Rosario Central (@RosarioCentral) March 1, 2026