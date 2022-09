La frase menos esperada salió de la boca de Carlos Tevez, el entrenador de Central: puso en duda su continuidad al frente del equipo. En las próximas horas, hablará con la dirigencia para tomar una resolución. ¿Desatinado lo que planteó? Absolutamente no. Todo lo contrario, blanqueó una situación latente, algo que en el fútbol en general no pasa. Es cierto que pudo haber tratado el tema en el ámbito privado para no generar tanta incertidumbre. Todo dependerá de lo que suceda en las elecciones.