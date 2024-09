Central-Talleres: el duro posteo de un ex Newell's contra el árbitro Yael Falcón

El juez Yael Falcón cobró dos penales a favor del Canalla y ante esta esta situación el ex Newell's Marcos Portillo publicó un explosivo mensaje en su cuenta de Instragram. "Sos un chiste Falcón, la p... que te p...", fue el mensaje que generó muchísima repercusión tras lo sucedido en el encuentro disputado en Arroyito.

El jugador de Talleres y ex Newell's no integró la delegación y siguió el partido por la TV ya que se está recuperando de una lesión. Ahora habrá que ver si ante sus duras palabras no recibe una sanción de parte del tribunal de penas.