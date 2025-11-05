La Capital | Ovación | Ariel Holan

Ariel Holan: "Nuestra zanahoria está más anaranjada y más linda que nunca"

Valoró lo hecho, pero prometió el “máximo esfuerzo” para cumplir el sueño. Dijo que “ha sido una constante tratar de bajarle el precio a la campaña de Central”

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

5 de noviembre 2025 · 19:43hs
Ariel Holan mostró su descontento porque muchos quieren bajarle el precio a la campaña de Central.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Ariel Holan mostró su descontento porque "muchos quieren bajarle el precio a la campaña de Central".

“Nuestra zanahoria ahora está más anaranjada y más linda que nunca”. Esta fue una de las frases más salientes de Ariel Holan, en clara alusión al desafío de ir por el título en el torneo Clausura. “Está ahí y hay que ir por esa zanahoria. Estoy convencido que es por lo que vamos a dejar todo lo que esté a nuestro alcance. Esa es nuestra ilusión, nuestro sueño”, añadió el DT, quien en el inicio de charla con la prensa dijo: “Ha sido una constante tratar de bajarle el precio a la campaña de Central”.

Un recorrido por las frases más resonantes del entrenador canalla:

“Es muy difícil hacer este tipo de torneos si no están alineadas todas patas que componen al fútbol. Institucionalmente contamos con el apoyo y progreso paulatino de todas las necesidades que puede tener un plantel profesional. Valoramos el esfuerzo que hizo el club para poder darnos lo mejor dentro de sus posibilidades”.

“Los protagonistas principales son los futbolistas, que hicieron un torneo increíble. Tres partidos antes del final teníamos asegurada la clasificación a la Libertadores y el derecho a jugar una Supercopa Internacional”.

Central, el mejor en el torneo largo

“El torneo largo marca la regularidad que tuvo el equipo y esa regularidad la tuvimos en el torneo más importante del año. ¿Por qué es el más importante? Porque es el que decide los descensos y la entrada a las copas internacionales”.

>>Leer más: Central sueña en grande: cuántos títulos podría sumar en los próximos meses

“Tener jugador de la talla de Fide (Di María) y Alejo (Veliz) es muy difícil y demuestra que se está en medio de un proceso de club serio”.

Holin
La conferencia de prensa de Ariel Holan fue extensa. El DT se explayó con gusto en cada concepto.

La conferencia de prensa de Ariel Holan fue extensa. El DT se explayó con gusto en cada concepto.

“Ahora comienza una nueva etapa, viene un torneo totalmente diferente y hablo de estar en foco porque este formato de torneo es distinto al que pasó. En este torneo no hay mañana y los detalles definen si uno pasa o no de fase”.

“La localía hay que cuidarla y en este sentido se ve lo importante que fue la gente en cada partido, con un apoyo incondicional, incluso algunas veces cuando nos tocó jugar como visitante. Siempre tuvimos un apoyo extraordinario. Sentimos que jugamos con uno más y tenemos que aprovecharlo”.

Prohibido distraerse

“No podemos distraernos en pensar cosas a futuro porque son muchas las cosas que nos jugamos. Como cuerpo técnico queremos más y no nos queremos desenfocar por el tema del contrato”.

“Contra San Lorenzo están todos los jugadores habilitados, termina ese partido y ahí veremos qué hacemos con las circunstancias se nos planteen. Estos partido no permiten errores ni distracciones, que son parte del juego”.

>>Leer más: Ovando, tras el gran triunfo de Central con un gol suyo: "Siento que hice un partido inteligente"

“El plantel, con su actitud, es el que toma la decisión de ir por más. Nuestros jugadores saben cómo hay que jugar este tipo de partidos y lo que tenemos es tranquilidad, no relajación, sabiendo que hicimos un gran año”.

El virus canalla lo tiene en terapia intensiva

“Estoy en terapia intensiva con el virus de Central. La energía que tiene este club es increíble, por eso es imposible no estar enfocado. El día a día es siempre más y todos soñamos con esto que pasó con el equipo este año. Siempre quisimos que en cualquier campo y bajo cualquier circunstancia podamos ser Central y eso hay que sostenerlo con uñas y dientes”.

“Para mí está todo por ganar y el desafío es apasionante, sabiendo que este tipo de torneos tiene estas características. Hay que disfrutar esto que nos toca vivir. En ese torneo largo es un mérito enorme terminar primero”.

“Estoy empezando a disfrutar el estar un poquito más de acompañante y de guía que de estar encima machacando y perseverando sobre ciertas cuestiones”.

Noticias relacionadas
Ariel Holan dijo que Central tiene una gran base de juveniles.

Ariel Holan destacó el trabajo del plantel de primera de Central y también el de las inferiores

Central dio vuelta el partido y le gana 3 a 1 a Instituto.

Central le ganó 3 a 1 a Instituto, es el mejor de la tabla anual y jugará la Supercopa Internacional

Central e Instituto se enfrentarán este viernes en el estadio de La Gloria, donde los canallas nunca pudieron ganar.

"Es un gran equipo": un jugador clave de Instituto elogió a Central y a Ángel Di María

Ariel Holan, el DT canalla.

TyC y El Gráfico insinúan un trato especial de los árbitros hacia Central

Ver comentarios

Las más leídas

El desplante a Newells del presidente de la AFA, Chiqui Tapia

El desplante a Newell's del presidente de la AFA, Chiqui Tapia

Newells juega el sábado y puede zafar el domingo: los resultados para la salvación

Newell's juega el sábado y puede zafar el domingo: los resultados para la salvación

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar

Central tiene cielo despejado: cuántas estrellas podría sumarle al escudo

Central tiene cielo despejado: cuántas estrellas podría sumarle al escudo

Lo último

Rosarina: la selección de futsal viajó a Posadas para jugar el torneo nacional

Rosarina: la selección de futsal viajó a Posadas para jugar el torneo nacional

En Central hay olor a más de un cambio para recibir el viernes a San Lorenzo

En Central hay olor a más de un cambio para recibir el viernes a San Lorenzo

Ansés le reclamará a Cristina que devuelva $1.000 millones de su pensión como viuda

Ansés le reclamará a Cristina que devuelva $1.000 millones de su pensión como viuda

Hidrovía: cámaras empresarias destacan el avance de la nueva licitación

La actividad portuaria y comercial destacó el trabajo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) en la Audiencia Pública Ambiental. Lo que viene

Hidrovía: cámaras empresarias destacan el avance de la nueva licitación
El refugio Sol de Noche vuelve a recibir personas en situación de calle de Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El refugio Sol de Noche vuelve a recibir personas en situación de calle de Rosario

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta
LA CIUDAD

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta

Ansés le reclamará a Cristina que devuelva $1.000 millones de su pensión como viuda
Política

Ansés le reclamará a Cristina que devuelva $1.000 millones de su pensión como viuda

Piden que los taxistas imputados por golpear a un pasajero sigan en prisión
La Ciudad

Piden que los taxistas imputados por golpear a un pasajero sigan en prisión

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar
La Ciudad

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El desplante a Newells del presidente de la AFA, Chiqui Tapia

El desplante a Newell's del presidente de la AFA, Chiqui Tapia

Newells juega el sábado y puede zafar el domingo: los resultados para la salvación

Newell's juega el sábado y puede zafar el domingo: los resultados para la salvación

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar

Central tiene cielo despejado: cuántas estrellas podría sumarle al escudo

Central tiene cielo despejado: cuántas estrellas podría sumarle al escudo

Baleraon una escuela de zona norte por un supuesto conflicto entre bandas

Baleraon una escuela de zona norte por un supuesto conflicto entre bandas

Ovación
Rosarina: la selección de futsal viajó a Posadas para jugar el torneo nacional

Por Juan Iturrez
Ovación

Rosarina: la selección de futsal viajó a Posadas para jugar el torneo nacional

Rosarina: la selección de futsal viajó a Posadas para jugar el torneo nacional

Rosarina: la selección de futsal viajó a Posadas para jugar el torneo nacional

Ariel Holan: Nuestra zanahoria está más anaranjada y más linda que nunca

Ariel Holan: "Nuestra zanahoria está más anaranjada y más linda que nunca"

En Newells, Lucas Bernardi metería mano en los nombres y también en el dibujo táctico

En Newell's, Lucas Bernardi metería mano en los nombres y también en el dibujo táctico

Policiales
Microtráfico de drogas: incautaron medio kilo de cocaína en barrio La Granada
POLICIALES

Microtráfico de drogas: incautaron medio kilo de cocaína en barrio La Granada

Baleraon una escuela de zona norte por un supuesto conflicto entre bandas

Baleraon una escuela de zona norte por un supuesto conflicto entre bandas

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle

Los últimos cinco crímenes a balazos en Rosario fueron en las zonas sur y sudoeste

Los últimos cinco crímenes a balazos en Rosario fueron en las zonas sur y sudoeste

La Ciudad
El refugio Sol de Noche vuelve a recibir personas en situación de calle de Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El refugio Sol de Noche vuelve a recibir personas en situación de calle de Rosario

Comienza la temporada en La Florida con nuevas tarifas y promociones

Comienza la temporada en La Florida con nuevas tarifas y promociones

Hidrovía: piden que haya responsabilidad ambiental

Hidrovía: piden que haya responsabilidad ambiental

Piden que los taxistas imputados por golpear a un pasajero sigan en prisión

Piden que los taxistas imputados por golpear a un pasajero sigan en prisión

El Concejo renovará la potestad al Ejecutivo para que fije el precio del boleto

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El Concejo renovará la potestad al Ejecutivo para que fije el precio del boleto

El tiempo en Rosario: miércoles con algunas nubes a la espera de tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con algunas nubes a la espera de tormentas

Rosario de la A a la Z: se presentó el Diccionario rosarino ilustrado
La Ciudad

Rosario de la A a la Z: se presentó el "Diccionario rosarino ilustrado"

Adorni se reunió con Francos para coordinar la transición en Gabinete
Politica

Adorni se reunió con Francos para coordinar la transición en Gabinete

Eduardo Spuler comunicó su retiro de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Eduardo Spuler comunicó su retiro de la Corte Suprema de Santa Fe

El dólar se tomó un respiro tras el inicio alcista y la Bolsa ajusta posiciones
Economía

El dólar se tomó un respiro tras el inicio alcista y la Bolsa ajusta posiciones

Un árbol cayó sobre un auto en el centro: se salvaron de milagro dos mujeres
La Ciudad

Un árbol cayó sobre un auto en el centro: se salvaron de milagro dos mujeres

Fray Luis Beltrán: imputan por corrupción de menores al portero de una escuela
LA REGION

Fray Luis Beltrán: imputan por corrupción de menores al portero de una escuela

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave
Policiales

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

Central goleó en un amistoso en Arroyo Seco en el que hubo muchas cosas para destacar

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central goleó en un amistoso en Arroyo Seco en el que hubo muchas cosas para destacar

Una buena para Newells: le redujeron la sanción a Banega y podrá jugar ante Huracán

Por Hernán Cabrera
Ovacion

Una buena para Newell's: le redujeron la sanción a Banega y podrá jugar ante Huracán

Un podcast para conocer y sorprenderse con la historia de Rosario
La Ciudad

Un podcast para conocer y sorprenderse con la historia de Rosario

El musulmán Mamdani se imponía en las elecciones a alcalde de Nueva York
El Mundo

El musulmán Mamdani se imponía en las elecciones a alcalde de Nueva York

Al menos 3 muertos y 11 heridos en un accidente de un avión en Kentucky
Información General

Al menos 3 muertos y 11 heridos en un accidente de un avión en Kentucky

El Villazo: absuelven a todos los acusados de la causa por delitos lesa humanidad
Política

El Villazo: absuelven a todos los acusados de la causa por delitos lesa humanidad

Crítica de pescadores: el cierre de exportaciones no rige del otro lado del Paraná
La Región

Crítica de pescadores: el cierre de exportaciones no rige del otro lado del Paraná

Milei recibió en la Casa Rosada a Peter Lamelas, el nuevo embajador de EEUU
Política

Milei recibió en la Casa Rosada a Peter Lamelas, el nuevo embajador de EEUU

Karina Milei les pidió compromiso a los nuevos diputados libertarios
Politica

Karina Milei les pidió "compromiso" a los nuevos diputados libertarios

La reforma laboral responde a los intereses del poder económico
Economía

La reforma laboral "responde a los intereses del poder económico"

Celulares y aires acondicionados, los más buscados del Cybermonday
Economía

Celulares y aires acondicionados, los más buscados del Cybermonday