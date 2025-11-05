Ariel Holan: "Nuestra zanahoria está más anaranjada y más linda que nunca"

Valoró lo hecho, pero prometió el “máximo esfuerzo” para cumplir el sueño. Dijo que “ha sido una constante tratar de bajarle el precio a la campaña de Central”

Ariel Holan mostró su descontento porque "muchos quieren bajarle el precio a la campaña de Central".

“Nuestra zanahoria ahora está más anaranjada y más linda que nunca” . Esta fue una de las frases más salientes de Ariel Holan , en clara alusión al desafío de ir por el título en el torneo Clausura. “Está ahí y hay que ir por esa zanahoria. Estoy convencido que es por lo que vamos a dejar todo lo que esté a nuestro alcance. Esa es nuestra ilusión, nuestro sueño”, añadió el DT, quien en el inicio de charla con la prensa dijo: “Ha sido una constante tratar de bajarle el precio a la campaña de Central”.

• “Es muy difícil hacer este tipo de torneos si no están alineadas todas patas que componen al fútbol. Institucionalmente contamos con el apoyo y progreso paulatino de todas las necesidades que puede tener un plantel profesional. Valoramos el esfuerzo que hizo el club para poder darnos lo mejor dentro de sus posibilidades”.

• “Los protagonistas principales son los futbolistas, que hicieron un torneo increíble. Tres partidos antes del final teníamos asegurada la clasificación a la Libertadores y el derecho a jugar una Supercopa Internacional”.

Central, el mejor en el torneo largo

• “El torneo largo marca la regularidad que tuvo el equipo y esa regularidad la tuvimos en el torneo más importante del año. ¿Por qué es el más importante? Porque es el que decide los descensos y la entrada a las copas internacionales”.

>>Leer más: Central sueña en grande: cuántos títulos podría sumar en los próximos meses

• “Tener jugador de la talla de Fide (Di María) y Alejo (Veliz) es muy difícil y demuestra que se está en medio de un proceso de club serio”.

Holin La conferencia de prensa de Ariel Holan fue extensa. El DT se explayó con gusto en cada concepto. Celina Mutti Lovera / La Capital

• “Ahora comienza una nueva etapa, viene un torneo totalmente diferente y hablo de estar en foco porque este formato de torneo es distinto al que pasó. En este torneo no hay mañana y los detalles definen si uno pasa o no de fase”.

• “La localía hay que cuidarla y en este sentido se ve lo importante que fue la gente en cada partido, con un apoyo incondicional, incluso algunas veces cuando nos tocó jugar como visitante. Siempre tuvimos un apoyo extraordinario. Sentimos que jugamos con uno más y tenemos que aprovecharlo”.

Prohibido distraerse

• “No podemos distraernos en pensar cosas a futuro porque son muchas las cosas que nos jugamos. Como cuerpo técnico queremos más y no nos queremos desenfocar por el tema del contrato”.

• “Contra San Lorenzo están todos los jugadores habilitados, termina ese partido y ahí veremos qué hacemos con las circunstancias se nos planteen. Estos partido no permiten errores ni distracciones, que son parte del juego”.

>>Leer más: Ovando, tras el gran triunfo de Central con un gol suyo: "Siento que hice un partido inteligente"

• “El plantel, con su actitud, es el que toma la decisión de ir por más. Nuestros jugadores saben cómo hay que jugar este tipo de partidos y lo que tenemos es tranquilidad, no relajación, sabiendo que hicimos un gran año”.

El virus canalla lo tiene en terapia intensiva

• “Estoy en terapia intensiva con el virus de Central. La energía que tiene este club es increíble, por eso es imposible no estar enfocado. El día a día es siempre más y todos soñamos con esto que pasó con el equipo este año. Siempre quisimos que en cualquier campo y bajo cualquier circunstancia podamos ser Central y eso hay que sostenerlo con uñas y dientes”.

• “Para mí está todo por ganar y el desafío es apasionante, sabiendo que este tipo de torneos tiene estas características. Hay que disfrutar esto que nos toca vivir. En ese torneo largo es un mérito enorme terminar primero”.

• “Estoy empezando a disfrutar el estar un poquito más de acompañante y de guía que de estar encima machacando y perseverando sobre ciertas cuestiones”.