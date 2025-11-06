Federico Navarro vuelve a calzarse un traje que siempre lució muy bien

El volante central canalla reaparecerá como titular después de muchos partidos. Viene de sumar minutos ante Instituto, donde ingresó de buena forma

En este Central que se prepara para recibir a San Lorenzo (este viernes, a las 21, y con arbitraje de Facundo Tello), hay alguien al que le tocará calzarse el traje de titular después de mucho tiempo. Viene de un muy buen antecedente, pero tendrá su propio desafío. El futbolista en cuestión y nada más ni nada menos que Federico Navarro , quien vuelve a la titularidad después de aquel empate ante San Martín de San Juan , por la tercera fecha de este torneo Clausura. Fue su última vez desde el arranque.

Ahora viene de un partido con muchos minutos en cancha tras haber tenido que saltar al campo de juego para reemplazar a Franco Ibarra , frente a Instituto. Lo bueno para Central, para Holan y para el propio Navarro fue la actuación que tuvo en Alta Córdoba, donde se lo vio en gran nivel. Es más, con su ingreso el equipo recuperó gran parte del equilibrio que hasta ese momento no tenía.

Pero Navarro tendrá, además, otro desafío: el de acoplarse rápidamente a Ignacio Malcorra, un jugador de características muy distintas a las de Ibarra . Es que desde que llegó, el ex-Talleres casi siempre tuvo como ladero en el anillo central a Ibarra.

En los minutos que tuvo en cancha en Córdoba, Navarro le dio equilibrio al equipo.

Llega por supuesto con el antecedente de esos más de 60 minutos que jugaron juntos en cancha de Instituto, pero Navarro venía acostumbrado a otra cosa, siempre acompañado de un jugador de características similares a las de él. Ahora le será distinto.

No es nada del otro mundo, eso está claro, más teniendo en cuenta que Navarro demostró en muchos partidos la jerarquía que tiene, sólo que todos aquellos antecedentes con un doble 5 de marca quedarán de lado.

En este torneo jugó sólo tres partidos como titular (los tres primeros), a diferencia del Apertura, en el que en esas primeras tres fechas no estuvo, pero sí de ahí en adelante y de manera ininterrumpida, a excepción del choque contra Gimnasia (fecha 10), hasta el final, incluyendo el partido por cuartos de final contra Huracán.

DuarteVB Gaspar Duarte había había jugado contra Sarmiento, pero Holan lo dejó afuera de los once frente a Instituto. Virginia Benedetto / La Capital

Duarte, candidato a entrar

Además del ingreso de Navarro, se daría otra variante en el equipo: el ingreso de Gaspar Duarte por Santiago López, con relación a los once que actuaron en Alta Córdoba contra Instituto.

El ex-Independiente fue la apuesta de Holan en el último partido, pero aquella vez no le salió bien, al punto que debió corregir en el entretiempo.

El probable de Central

De esta forma, los once de Central para jugar ante San Lorenzo serían: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar y Agustín Sández; Federico Navarro e Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.