Lovera: "Vi que no tenía opción de pases y por eso opté por la individual"

“Fui para el medio, vi que no tenía opción de pases y por eso opté por la individual” . Maximiliano Lovera describió de esa forma la jugada que el 16 de diciembre lo transformó en el héroe del título de la Copa de la Liga que Central logró en el estadio Madre de Ciudades . A un año de esa conquista, el formoseño aceptó gustoso el diálogo con Ovación, en que revivió no sólo ese instante que quedará para la historia, sino todo lo que rodeó a la consagración canalla, la segunda en su historia con la camiseta de Central. Es que también formó parte del equipo campeón de la Copa Argentina en 2018 , de la mano del Patón Bauza .

“Lo que siento es mucha alegría porque pude volver a festejar otro título con el club que me dio la posibilidad de ser jugador profesional . Es algo muy lindo que nos tocó vivir”, destacó el autor del gol del triunfo, pero también el elegido por Russo para patear primero en el Canalla en las definiciones en los cuartos de final frente a Racing y en la semifinal contra River .

Fuiste el único sobreviviente del equipo campeón de Copa Argentina. No muchos pueden darse el lujo de decir que son bicampeones en Central.

Fuiste el héroe aquella noche en Santiago del Estero. ¿Cómo lo viviste en ese momento y cómo se vive ahora, a la distancia?

No, creo que fue un trabajo de todos a lo largo de un año que fue muy duro y el esfuerzo que hicimos entre todos fue muy grande. Poder coronar todo ese esfuerzo con un título es impresionante.

¿Cuántas veces volviste a ver el gol que hiciste?

La verdad, muy pocas veces. Creo que lo habré visto dos o tres veces. Te digo la verdad, no soy de mirar mucho esas cosas.

¿Y las veces que lo viste, qué se te pasó por la cabeza?

Y, es lindo. En aquel momento es como que no caía y hasta el día de hoy me cuesta un poco, pero sí sé que fue una jugada muy linda, que se dio de esa forma y que por suerte pudo terminar en gol, el gol del triunfo en una final.

¿Fue una jugada atípica en un partido muy cerrado?

Fue rara sí. Cuando recibí la pelota me meto para el medio y enseguida busqué la diagonal de algún compañero, pero fui viendo que no tenía opción de pases y por eso opté por la individual. Tuve la suerte de que salió bien.

O sea que fuiste resolviendo sobre la marcha.

Tal cual.

Lovera2.jpg Con furia. Lovera ya convirtió y sale a festejar el golazo ante el Calamar, que hizo delirar a los hinchas. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

¿Y te creen tus compañeros cuando les decís que lo primero que hiciste fue buscar una opción de pase?

Espero que sí, que me crean, ja. Si ven el video, se van a dar cuenta de que hay un momento en el que me freno un poco buscando la diagonal de alguien. Pero bueno, como no vi a nadie decidí seguir yo con la jugada.

No fueron muchos los metros que recorriste pelota al pie. ¿Contaste alguna vez cuántas veces la tocas antes de definir?

¡No!, no las conté. Lo importante es que pude hacer una gran jugada, que pude definir y que ese gol sirvió para el título.

¿Y un año después cuál es la sensación cuando decís “con este gol pude romper el partido y Central fue campeón”?

Una alegría inmensa. Fue todo muy lindo y lo sigue siendo, pero esto continúa y hay que ponerse nuevos objetivos para tratar de lograr lo que hicimos hace un año, que Central vuelva a ser campeón.