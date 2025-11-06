Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura El Canalla, ya clasificado, recibirá al Ciclón para consolidarse en el primer puesto de su zona. En esta nota, los detalles y estadísticas del partido 6 de noviembre 2025 · 10:54hs

Rosario Central recibe a San Lorenzo en el Gigante de Arroyito por la 15ª fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Canalla y el Ciclón de este viernes por la noche.

A qué hora juegan Central vs. San Lorenzo El partido correspondiente a la zona B entre Central y San Lorenzo será este viernes 7 de noviembre, desde las 21, en el Gigante de Arroyito con el arbitraje principal de Facundo Tello, mientras que en el VAR estará Nicolás Lamolina.

Dónde ver Central vs. San Lorenzo La transmisión del encuentro entre el Canalla y el Ciclón será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

CentralSSM.jpeg El último enfrentamiento entre San Lorenzo y Central fue triunfo 1-0 del Canalla en el Nuevo Gasómetro. Sebastián Suárez Meccia / La Capital >> Leer más: Central: una conferencia en la que no fueron necesarias las palabras para graficar la calma

Posibles formaciones de Central y San Lorenzo Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar, Agustín Sández; Federico Navarro, Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte, Ángel Di María, Jaminton Campaz; y Alejo Veliz. DT: Ariel Holan. San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Agustín Ladstatter, Ezequiel Cerutti; y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude. Embed