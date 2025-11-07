En Central no se habla de relajación y el equipo va por el primer puesto en el grupo

El Canalla recibe a San Lorenzo en busca de su séptimo triunfo consecutivo, lo que lo posicionaría como el mejor de cara a los playoffs

Por más contundente que sea el trabajo de Central en lo que va del torneo Clausura , el espacio para la relajación es cero. Así de simple. El tener asegurado desde hace algunas fechas un puesto entre los ocho primeros no implica una invitación a sacar los ojos del camino, al menos por unos segundos.

El Canalla está líder en su zona, de cara a la penúltima fecha de la fase regular, ante San Lorenzo, y aun así tiene cosas importantísimas que sólo las ve si la mirada apunta hacia arriba.

Este Central ya cumplió un par de objetivos importantes, como la clasificación a la Copa Libertadores y el pasaje a octavos de final del Clausura, pero el primer puesto en el grupo en lo que hoy motoriza la ambición de este equipo.

Central sabe de qué se trata la cosa, más allá de que en el primer semestre del año se le haya llenado el bote a mitad del río. El primer puesto en el grupo implicará que, otra vez, podrá definir todas las instancias eliminatorias (hasta la semifinal inclusive) en condición de local. Eso es, a priori, una ventaja desde lo deportivo y, también, un terrible empujón desde lo económico .

>>Leer más: Central sueña en grande: cuántos títulos podría sumar en los próximos meses

Central debe hacer su parte

Pero para empezar a asegurarse ese primer puesto no le queda otra que ganar ante San Lorenzo y, obligadamente, esperar el resultado del partido de Deportivo Riestra (el lunes recibe a Independiente). Hoy la diferencia es de tres puntos, por lo que una victoria este viernes en el Gigante obligaría al Malevo a conseguir el mismo resultado.

Centra2 Malcorra define cruzado, con derecha, y marca el gol del empate transitorio de Central ante Instituto. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Toda esa concentración y ese empeño que Central le pondrá a estos 90 minutos contra San Lorenzo, se verán potenciados frente a la incertidumbre de lo que pueda suceder en la última fecha, frente a Independiente. Es que hay tres jugadores (Ángel Di María, Alejo Veliz y Agustín Sández) con cuatro amarillas y de ser amonestados ahora no podrían jugar. Pero podría darse también de que aun no viendo la amarilla contra el Ciclón, el técnico Ariel Holan opte por no llevarlos a Avellaneda.

Pero para eso falta y a Central no le queda otra que vivir el hoy y apostar todas las fichas que tiene en los bolsillos para redondear un torneo Apertura que lo encuentra como el equipo al que más fácil le resultó pisar el acelerador.

Buenos números del Canalla

A los números hay que remitirse. Este Central de Holan viene de seis victorias consecutivas que lo transformaron nuevamente en el equipo que más puntos sumó en la fase regular y, por supuesto, con el ánimo y la confianza por las nubes. A eso intentará abrazarse el Canalla para ir por un paso más.

>>Leer más: Central se lleva de maravillas con la acción, pero tiene una gran capacidad de reacción

Centra3 Campaz intenta desbordar en el último partido de Central en el Gigante, que fue triunfo ante Platense. Marcelo Bustamante / La Capital

Holan lo dijo con todas las letras en la conferencia de prensa del miércoles cuando razonó: “Nuestra zanahoria está más anaranjada y linda que nunca”. El técnico y sus jugadores entienden que lo conseguido es mucho, pero no lo suficiente y que hay metas por cumplir.

Terminar primero en su zona es lo que hoy mueve a este equipo porque de lograrlo irá nuevamente por el premio mayor con la ventaja de la localía. Es el primer gran manotazo que intentará darle a esa zanahoria que nadie en Arroyito está dispuesto a dejar que se escape.