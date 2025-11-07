El Tata Martino vuelve a dirigir y enfrentará a Lionel Messi en la MLS

Luego de siete años, el extécnico campeón con Newell's confirmó su vuelta a Atlanta United, donde ya sabe lo que es salir campeón

Gerardo "Tata" Martino fue oficializado como nuevo director técnico de Atlanta United . Luego de su último paso por Inter Miami entre 2023 y 2024, el ídolo de Newell’s vuelve a estar en los bancos de suplentes, esta vez en otro equipo de la liga estadounidense, donde ya salió campeón de la MLS Cup en 2018.

La franquicia fundada en 2014 anunció la contratación del rosarino mediante un video en redes sociales acompañado de la frase: "Un nuevo capítulo está por comenzar" . El vínculo del Tata con la institución estadounidense se extiende hasta 2027.

En el marco de su presentación, el flamante entrenador expresó su alegría por volver al club: "Un club en una ciudad donde nacen los grandes momentos, donde la unión es profunda y la magia vive en las calles. Déjame contarte una historia, la historia de un club cuyo futuro está esperando ser escrito . Unidos. Gracias por la oportunidad. Una vez más".

Arthur Blank, uno de los propietarios de la institución, exclamó su alegría por la vuelta del rosarino: “Estamos encantados de darle la bienvenida de nuevo al Atlanta United al Tata. Es un entrenador excepcional, que estableció el estándar de excelencia de nuestro club y ayudó a crear nuestra identidad en la Major League Soccer".

Cómo le fue al Tata Martino en Atlanta

El extécnico campeón del Torneo Final 2013 con Newell’s dirigió 78 partidos al frente del Atlanta United entre 2017-2018. Durante esta etapa, el rosarino de 62 años registró un saldo de 42 victorias, 16 empates y 20 derrotas.

Luego de un excelente comienzo, en el que contó con figuras de primer nivel nivel como Josef Martínez y Miguel Almirón, levantó la MLS Cup en 2018. Este título lo terminó catapultando para ser distinguido como el "Mejor Entrenador del Año de la MLS".

La carrera como técnico de Gerardo Martino en clubes abarca participaciones en UEFA Champions League, Copa Libertadores y las primeras divisiones de España, Argentina, Paraguay y la MLS. Entre sus experiencias más destacadas están sus pasos por la selección de Paraguay (2007-2011), Newell’s Old Boys (2012-2013), FC Barcelona (2013-2014), e Inter Miami CF (2023-2024). En total, conquistó diez títulos como entrenador.