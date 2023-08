Central, su presente y los refuerzos: el tiempo apremia

En apenas dos días al libro de pases se le bajará la persiana y es el tiempo que tiene Central para meter algún golpe de efecto en medio del desconcierto futbolístico por el que atraviesa el equipo, sabiendo que el o los futbolistas que puedan llegar difícilmente puedan aportar en lo inmediato. No obstante, mientras haya tiempo se trabajará en el arribo de algunos nombres más para sumarse al plantel canalla. Por lo pronto, Leonel Picco, a quien el lunes por la tarde (en la previa del partido ante Banfield) se lo veía cerca de Arroyito, ya no corre debido a que Colón no aceptó la oferta de un préstamo que hizo Central, sólo está dispuesto a desprenderse del jugador a través de una venta. Hoy los ojos vuelven a posarse en el exterior.