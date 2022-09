Central se trajo un punto flaco de su visita a Patronato

Esta vez al menos Central no salió dormido, y no sólo eso, sino que trató de presionar mucho en la salida del rival y fue a partir de esa asfixia que comenzó a imponer condiciones, sobre todo cuando la pelota pasaba por los pies de Buonanotte. En ese arranque más lúcido del canalla llegó la aparición de Malcorra por izquierda, pero que terminó con un remate defectuoso.

Uno x uno canalla: esta vez en Central no hubo actuaciones destacadas

Pero la presión no cesó y Buonanotte metió un par de arranques interesantes. Uno terminó en una falta en el borde del área, el siguiente en otro choque que Herrera no consideró infracción. Hasta ahí, mejor Central, hasta que Patronato comenzó a darle mayor vértigo a su juego. Era todo ataque directo, por izquierda, a espaldas de Cerrudo y Martínez. Leys sorprendió con un remate de afuera (se fue alto) y al toque Medina con una media vuelta que encontró a Broun bien parado en el primer palo. Pero a Central le hacía falta el juego que nunca encontró en el primer tiempo. Sí tuvo jugadas, pero juego no.

Martínez tuvo para pegarle y prefirió el pase (muy fuerte) a Candia, Tanlongo se demoró en habilitar a Malcorra (la jugada siguió y el remate dio en el travesaño, aunque Herrera después cobraría off side), Blanco remató exigido dentro del área, Cerrudo lo tuvo desde afuera, pero Altamirano respondió muy bien contra el palo derecho y en el final otra vez Cerrudo encaró pegado al defensor, pero en lugar de rematar eligió el enganche. Aún sin jugar bien, pudo ser mínima la diferencia para Central antes del descanso, pero la falta de jerarquía fue impiadosa.

Ya la presión no fue la misma en el complemento y a Central le costó mucho más que en la primera mitad. Es cierto, tuvo también sus momentos de superioridad, pero nada como para rasgarse las vestiduras tras el pitazo final.

Candia fue el primero que se animó con un remate desde afuera del área, pero se le fue. Y en medio de ese momento de mejor fisonomía que Patronato llegaron los tres cabezazos en el área, el último de Martínez, a quien justamente el asistente vio un pasito adelantado.

A esa altura Tevez buscó mayor agresividad con los cambios, pero la misma quedó en los amagues. Porque Marinelli no pesó, al igual que Infantino, porque Frías fue fácilmente absorbido por los centrales rivales y con todo eso el peso canalla perdió poder.

Cabe señalar, en el arco de Broun casi nunca hubo situaciones de riesgo, pero si la verdadera apuesta era llevarse los tres puntos del Presbítero Grella, a Central la ecuación no le resultó. Y con el empate, un partido más sin el salto cualitativo. Un punto flaco.