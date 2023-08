Central: Russo seguro lo tiene en mente pero no lo muestra

Penúltima práctica ante del partido ante Banfield y trabajos con pelota varios, pero muy poca formalidad para visualizar el equipo de Central que Miguel Angel Russo pondrá en cancha el lunes por la noche ( a las 20 y con arbitraje de Fernando Espinoza ), lo que da para hacer varias lecturas. La primera, que el entrenador actuó como lo hizo un muchísimas ocasiones en el semestre pasado, cuando probó los once recién en los trabajos de pelota parara, el día previo. La segunda: que por allí no está convencido de llevar a cabo una alteración en el esquema y por eso no lo trabajó.

La especulación sobre el cambio de esquema que se hace en la previa de cada tiene que ver con la forma de manejarse de parte de Russo en muchos partidos del torneo pasado. Y esta vez no es la excepción, más teniendo en cuenta que en el partido del debut, en el Gigante, el equipo no pudo sumar de a tres.

Russo tiene ahora una alternativa más en caso de introducir un tercer central, ya que Agustín Sández jugó varios partidos en Boca, aunque a esa posibilidad inexorablemente hay que ponerle enfrente el análisis de que Gusa es zurdo al igual que Carlos Quintana. Esto eso, uno debiera ir como líbero o bien jugar por derecha, con el perfil cambiado.

En fútbol no hay nada que no se pueda hacer o cuanto menos intentar, pero hasta que Russo no pruebe los once que seguramente ya tiene en mente, todo formará parte de un juego de especulación. Es que también está la chance de que, teniendo en cuenta los pocos días de trabajo que tienen los refuerzos (sobre todo Sández y Bogado) el DT canalla decida dejar todo como está y salir a jugar en el Florencio Sola con los mismos once que vienen de igualar ante Atlético Tucumán.