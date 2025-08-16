Central recibe a Deportivo Riestra con el clásico ante Newell's a la vuelta de la esquina

Central se mide ante el Malevo desde las 18.30 en el Gigante en busca del triunfo, pero también con la mente en el partido ante Newell’s

Ariel Holan en principio iría con lo mejor que dispone en Central para enfrentar a Riestra en la previa del clásico.

La quinta puesta en escena de Central en el Clausura 2025 tendrá lugar esta tarde desde las 18.30 cuando enfrente a Deportivo Riestra en el Gigante de Arroyito bajo el arbitraje de Yael Falcón Pérez, quien estará acompañado por Germán Delfino en el Var.

Más allá de las declaraciones de casete de los jugadores y el cuerpo técnico que dicen estar enfocados en este cotejo frente a los Malevos de Pompeya, el mundo Central está pensando en el clásico ante Newell’s que se jugará el próximo sábado 23 de agosto en Génova y Cordiviola.

Por eso la formación que presentará Ariel Holan en este encuentro, no solamente será pensando en un triunfo frente al Malevo, sino en tener a disposición al mejor equipo y de la mejor forma posible, sobre todo en el aspecto físico, para el cotejo ante los rojinegros.

Central necesita sumar de a tres

Es una realidad que Central necesitar ganar ante su gente ya que hace tres partidos que no lo hace: la derrota 1 a 0 contra Huracán en los cuartos de final del Apertura de este año, mientras que durante este torneo igualó 1 a 1 contra Godoy Cruz y 0 a 0 frente a San Martín de San Juan. También es irrefutable que para la tabla de posiciones, el valor absoluto de un triunfo contra Riestra, vale tres puntos al igual que el de una victoria frente a Newell’s.

Pero el valor relativo de los puntos conseguidos o perdidos en un clásico, para ambos equipos, deja una huella. Para bien o para mal. En Rosario, el enfrentamiento entre los dos equipos tiene un peso específico “al igual” que un título. Quien no lo entienda así no conoce el fútbol de nuestra ciudad.

Son muchos los casos de entrenadores que luego de una derrota ante su eterno rival tuvieron que dejar su cargo. No va a ser el caso ni de Holan ni de Fabbiani, quienes a excepción de un resultado catastrófico, van a continuar en sus cargos. Aunque todo resultado en un clásico genera un punto de inflexión. Y el entrenador canalla lo sabe.

Habrá que ver por cuál alineación se decide para asumir este compromiso contra Riestra. El antecedente más cercano de Holan, marca que en el Apertura 2025, en la previa del clásico puso un equipo alternativo y para jugar contra Newell’s hizo diez cambios. El único titular que repitió fue Enzo Copetti. Incluso hasta Axel Werner reemplazó a Fatura Broun.

Contexto tiene para repetir la misma fórmula que le dio buenos resultados en el primer semestre. Ya que luego, con todos los titulares, se despachó con un triunfo en el Marcelo Bielsa ante Newell’s 2 a 1 con goles de Gaspar Duarte y Jaminton Campaz.

Con todo el respeto que se merece, un equipo alternativo de este Central puede competir y estar a la altura de las circunstancias para enfrentar el blanquinegro.

Riestra baja su rendimiento como visitante

El equipo visitante tiende a bajar su rendimiento cuando sale del Guillermo Laza, donde lleva 22 partidos sin caídas y la última vez que se quedó con las manos vacías en su estadio fue el 24 de mayo de 2024 cuando perdió 2 a 0 ante Central, con goles de Luca Martínez Dupuy y Fabricio Oviedo.

La realidad marca que una lesión o suspensión de algún referente de Central esta tarde, léase Broun, Quintana, Di María, Malcorra o Campaz; desde lo psicológico puede ser un grave problema de cara al clásico, si bien cuando comienza a rodar la pelota son once contra once.

Más allá de los nombres que sean de la partida, es un hecho que Central tiene que mejorar su rendimiento futbolístico. Hoy con sumar le alcanza y no hay mucho para decirle a este equipo, ya que cuenta con el aval de la tabla de posiciones, donde con 41 puntos es el mejor de Argentina en la acumulada.

Toda previa de un clásico genera cierta incomodidad. Es tan importante un triunfo para llegar bien desde lo anímico, como tener a todos los soldados dispuestos para la batalla deportiva ante el clásico rival. Igual en el último entrenamiento probó mayoría de titulares.