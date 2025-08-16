Historia del Clásico, capítulo 5: el ingreso de Newell's y Central a los torneos de AFA

En 1939, Central y Newell's comenzaron su historia en la Liga organizada por la Asociación del Fútbol Argentino en forma regular compitiendo con los grandes.

Otra historia. Los futbolistas de Central y Newell’s posan juntos para los fotógrafos dentro de la cancha en la previa de un clásico del campeonato de 1943.

El año 1939 marcó un antes y después en la historia de Central y Newell’s. Ya que desde allí leprosos y canallas comenzaron a jugar los torneos de liga organizados por la Asociación del Fútbol Argentino, donde ya llevan más de 85 años.

Los primeros dos clásicos rosarinos en 1939 finalizaron sin vencedores ni vencidos , ya que salieron 1 a 1. El primer encuentro fue el 18 de junio en el Parque. Abrió la cuenta Ángel Perucca (55’) para los locales e igualó para la visita el paraguayo Alejandrino Barrios (65’).

El cotejo de 1939 de la segunda rueda se jugó el 12 de noviembre en Génova y Cordiviola. Abrió la cuenta para los rojinegros Norberto Pairoux (52’) y empató para los canallas Juan José Grassi (69’).

En el tercer duelo en Liga en AFA se rompió la paridad y hubo un primer ganador: Central (el primero en AFA por copas nacionales fue a favor de Newell’s por 3 a 2 en 1909). Fue el 14 de julio de 1940 por 3 a 1 en cancha de Newell’s con tantos de Juan Carlos Heredia, Aníbal Maffei y Harry Hayes (hijo). Eduardo Gómez anotó el tanto rojinegro.

Pero el 1º de diciembre de 1940, la Lepra se tomó revancha y venció 2 a 0 a Central en Arroyito, con festejos de Juan Silvano Ferreyra y Manuel Dorado. Fue la primera victoria de Newell’s en Liga en AFA.

Newell’s y la máxima goleada, Central y el primer descenso

En el campeonato de 1941, donde Newell’s terminó tercero detrás de River y San Lorenzo y los canallas sufrieron su primer descenso, la lepra se quedó con los dos clásicos. El primero fue en cancha de Central por 1 a 0, el 22 de junio de 1941, con tanto de René Pontoni.

Y el segundo, el 12 de octubre, en terreno leproso, marcó la máxima goleada de un partido de Liga en AFA (en copas de AFA Central ganó 8 a 0 en 1916 en ese estadio) ya que Newell’s se impuso 5 a 0 con tres goles de Mario Morosano y dos de René Pontoni.

Leer más: Historia del Clásico, capítulo 2: Central tuvo su mejor racha ante Newell's y le ganó dos finales

Los canallas eliminan a Newell’s de una Copa Nacional

Tras el regreso de Central al círculo privilegiado en 1943, los dos clásicos más importantes que se jugaron en el resto de la década del 40, fueron dos partidos eliminatorios por la Copa Británica. Esta Copa fue un torneo de rango nacional, organizada por AFA, con los mismos derechos oficiales que la actual Copa Argentina.

Se midieron por primera vez en los octavos de final de la edición de 1946 en cancha de Newell’s (neutral). Central, tras ir perdiendo 2 a 0 con tantos de Ernesto Ferreyra y Alfredo Runzer, lo dio vuelta y ganó 4 a 2 con festejos de Benjamín Santos, Rubén Marracino, Waldino Aguirre (penal) y Osvaldo Pérez.

Leer más: Historia del Clásico, capítulo 3: Central campeón en el actual Coloso y Newell's arriba en el historial

Y dos años más tarde, en 1948, otra vez se vieron las caras en los octavos de final de la Copa Británica en terreno rojinegro (declarado neutral por AFA), y otra vez festejaron los canallas al ganar 3 a 2. Luis Bravo (2) y Benjamín Santos (penal) anotaron para Central, mientras que José María Arnaldo y Juan Benavídez (penal) hicieron los goles de Newell’s.

La década del 40, terminó con Central teniendo su segundo descenso a segunda división, a pesar de no perder ninguno de los dos clásicos de 1950, ya que ganó 4 a 3 en el Parque e igualó 1 a 1 en Arroyito.

La década del 50’

En esta década se jugaron 18 clásicos (7 triunfos de Central, 5 de Newell’s y 6 empates), todos por Liga de AFA. Solo no se disputaron los dos partidos de 1951 ya que los canallas no jugaron en primera.

El 12 de octubre de 1952, en el campeonato oficial de ese año, los canallas derrotan 2 a 0 como visitantes a Newell’s con goles de Antonio Gauna y Juan Portaluppi. Con este triunfo pasan a comandar el historial oficial, situación que mantienen desde hace más de 72 años.

Leer más: Historia del Clásico, capítulo 4: el derby se hizo profesional bajo la tutela de la Rosarina

En el torneo de 1960, que marcó el único descenso de Newell’s, se dieron dos clásicos con muchos goles. En la primera rueda, en el Parque, la Lepra tras ir perdiendo 2 a 0, terminó ganándole a Central 5 a 3. Juan Carlos Lallana (2), José Zurita, Federico Sacchi y Esteban Sosa anotaron para los ganadores, mientras que el brasileño Antonio Rodrigues (2) y Néstor Lucas Cardoso convirtieron para los perdedores.

En tanto, en la segunda rueda de 1960, Central se impuso 4 a 1 en su estadio con festejos de Juan Castro, Francisco Rodrigues (penal), Antonio Rodrigues y Marcelo Pagani. Rubén Muñoz hizo el tanto rojinegro.