Central: la novedad que probó Ariel Holan en el último entrenamiento antes de Deportivo Riestra

El entrenador dio una lista de 24 jugadores concentrados para el cotejo frente al Malevo y habría una sorpresa en el ataque

El profesor Holan concentró a 24 futblistas en Central. Uno de ellos quedará fuera del banco.

Si bien el técnico de Central Ariel Holan no confirmó el equipo y habrá incertidumbre hasta un rato antes del partido ante Deportivo Riestra, este sábado, a las 18.30, en el Gigante de Arroyito, en el último entrenamiento paró un equipo con mayoría de titulares .

La principal novedad tiene que ver con que el entrenador auriazul probó con un doble 9 en la alineación titular , algo que no había hecho anteriormente.

Los once del ensayo fueron Jorge Broun; Emanuel Coronel (Enzo Giménez), Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Agustín Sández; Franco Ibarra; Ángel Di María, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; Alejo Véliz y Enzo Copetti.

Además, quedaron concentrados el arquero Axel Werner y los defensores Ignacio Ovando, Juan Giménez y Juan Manuel Elordi.

Los volantes Tomás O’Connor, Santiago Segovia, la vuelta de Santiago López que superó una dolencia de tobillo, Giovanni Cantizano y Maximiliano Lovera.

Y los delanteros Gaspar Duarte, Fabricio Oviedo y Agustín Módica, los dos últimos que jugaron el jueves en reserva.

Los concentrados de Central