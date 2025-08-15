La Capital | Ovación | Central

Central: la novedad que probó Ariel Holan en el último entrenamiento antes de Deportivo Riestra

El entrenador dio una lista de 24 jugadores concentrados para el cotejo frente al Malevo y habría una sorpresa en el ataque

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

15 de agosto 2025 · 21:06hs
El profesor Holan concentró a 24 futblistas en Central. Uno de ellos quedará fuera del banco.

Si bien el técnico de Central Ariel Holan no confirmó el equipo y habrá incertidumbre hasta un rato antes del partido ante Deportivo Riestra, este sábado, a las 18.30, en el Gigante de Arroyito, en el último entrenamiento paró un equipo con mayoría de titulares.

La principal novedad tiene que ver con que el entrenador auriazul probó con un doble 9 en la alineación titular, algo que no había hecho anteriormente.

Los once del ensayo fueron Jorge Broun; Emanuel Coronel (Enzo Giménez), Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Agustín Sández; Franco Ibarra; Ángel Di María, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; Alejo Véliz y Enzo Copetti.

Además, quedaron concentrados el arquero Axel Werner y los defensores Ignacio Ovando, Juan Giménez y Juan Manuel Elordi.

Los volantes Tomás O’Connor, Santiago Segovia, la vuelta de Santiago López que superó una dolencia de tobillo, Giovanni Cantizano y Maximiliano Lovera.

Y los delanteros Gaspar Duarte, Fabricio Oviedo y Agustín Módica, los dos últimos que jugaron el jueves en reserva.

Los concentrados de Central

image

