Rosario Central vs Deportivo Riestra: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

El Canalla enfrentará al Malevo con algunos cambios, a una semana del clásico rosarino. En esta nota los detalles y estadísticas del encuentro

15 de agosto 2025 · 10:39hs
Rosario Central recibe a Deportivo Riestra en el Gigante de Arroyito por la 5ª fecha del Torneo Clausura. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Canalla y el Malevo el sábado por la tarde.

A qué hora juegan Central vs. Deportivo Riestra

El encuentro correspondiente a la Zona B entre Central y Deportivo Riestra será este sábado16 de agosto, desde las 18.30, en el estadio Gigante de Arroyito, con el arbitraje principal de Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR estará Germán Delfino.

Dónde ver Central vs. Deportivo Riestra

La transmisión del partido entre el Canalla y el Malevo será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

Central3SSM.jpeg
Posibles formaciones de Central y Deportivo Riestra

Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Federico Navarro, Franco Ibarra; Ignacio Malcorra, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Alejo Veliz. DT: Ariel Holan.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Cristian Paz, Juan Cruz Randazzo, Nicolás Caro Torres, Nicolás Sansotre; Rodrigo Gallo, Pablo Monje, Mateo Ramírez; Leonardo Landriel, Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

