Rosario Central vs Deportivo Riestra: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Rosario Central recibe a Deportivo Riestra en el Gigante de Arroyito por la 5ª fecha del Torneo Clausura. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Canalla y el Malevo el sábado por la tarde.
El Canalla enfrentará al Malevo con algunos cambios, a una semana del clásico rosarino. En esta nota los detalles y estadísticas del encuentro
Rosario Central recibe a Deportivo Riestra en el Gigante de Arroyito por la 5ª fecha del Torneo Clausura. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Canalla y el Malevo el sábado por la tarde.
El encuentro correspondiente a la Zona B entre Central y Deportivo Riestra será este sábado16 de agosto, desde las 18.30, en el estadio Gigante de Arroyito, con el arbitraje principal de Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR estará Germán Delfino.
La transmisión del partido entre el Canalla y el Malevo será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar
>> Leer más: Central necesita un gol de jugada para no igualar su peor récord negativo desde el inicio
Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Federico Navarro, Franco Ibarra; Ignacio Malcorra, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Alejo Veliz. DT: Ariel Holan.
Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Cristian Paz, Juan Cruz Randazzo, Nicolás Caro Torres, Nicolás Sansotre; Rodrigo Gallo, Pablo Monje, Mateo Ramírez; Leonardo Landriel, Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.
Es el primer nosocomio de la provincia que recibe ese tipo de ayuda proveniente del remate de bienes incautados por la Justicia a organizaciones criminales