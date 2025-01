Central: qué performance tuvieron los futbolistas paraguayos en los últimos años

Los paraguayos de Central en el último lustro

Ricardo Garay (5 partidos)

El zaguero central llegó a Central a mediados de 2021 proveniente de Nacional de Asunción. Debutó el 6/8/2021 ante Sarmiento (V) 0- con Cristian González como DT. Jugó 5 partidos (todos de titular) y no anotó goles. Si bien su último partido oficial en primera fue el 4/12/2021 frente a Lanús (V) 2-2, siguió en el club hasta junio de 2022. Continuó en en Sol de América de Paraguay (2022), Chaco For Ever (2023) y Atlético 3 de Febrero (2024).