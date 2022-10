Afrontará contra Unión un nuevo round sabiendo que está herido. También condicionado por las limitaciones que viene exhibiendo entre presentación y presentación. Lo de Central es recurrente. No puede salir de las cuerdas de la irregularidad. Ya se resignó a clasificar a la próxima Copa Sudamericana. A Carlos Tevez y compañía no le dio la nafta para llegar al plano internacional. Ahora el canalla buscará aguantar con hidalguía las cinco citas que le quedan en la Liga Profesional en pos de juntar la mayor cantidad de puntos posible. Sea para no terminar la temporada en la zona más baja de las posiciones como además para engordar un poco los promedios, ya que la campaña que viene arrancará muy debilucho. La velada de este lunes ante el también flojito tatengue en el Gigante tendrá sus condimentos. Los dos representativos vienen mal en líneas generales y lidian contra sus propios fantasmas.

Será una nueva prueba a fondo. Otra más en este derrotero futbolístico, donde el conjunto de Arroyito no logra hacer pie. Viene de perder bajo la luna de Avellaneda ante Racing 4 a 3 sin discusiones tras ir ganando 3 a 1. No supo ni pudo aguantar a la otra Academia cuando se le vino encima. Le faltó astucia. Faltó ideas y una puesta en cancha convincente durante todo el encuentro. Con jugar un tiempo bien no alcanza. Y no es la primera vez que arranca bien y termina poniendo la mejilla.