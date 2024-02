Central no jugará en el Gigante ante Independiente y podría hacerlo en Santa Fe

El presidente Gonzalo Belloso se hizo responsable de la presentación de un campo no apto ante Banfield y confirmó la mudanza del cotejo ante los mendocinos

Central volvió a juntarse con su gente. La primera cita de 2024 fue doble: debut en el torneo y festejo del título conseguido en la temporada pasada. Todo fue alegría a pesar del pálido empate ante Banfield, pero lo que llamó la atención fue el mal estado del campo de juego del Gigante de Arroyito. Tanto fue el descontento general y tantas las críticas recibidas que el próximo partido de local del próximo jueves ante Independiente (M) no se jugará en el Gigante, algo que confirmó el propio presidente Gonzalo Belloso, y podría mudarse a Santa Fe, posiblemente a la cancha de Colón.

Los canallas habían programado un día de festejos no sólo por el reencuentro del campeón con su público, sino por el primer juego de la Copa de la Liga ante un Gigante colmado. En ese marco, hubo un gran eje de conversación: la penosa condición del terreno de juego, donde las críticas se multiplicaron a nivel nacional. Fue uno de los temas de la segunda fecha, donde Racing y Vélez también presentaron una cancha para nada digna del fútbol profesional .

Lo "positivo" dentro de este contexto adverso fue que no hubo lesiones importantes, algo que podría haber sucedido porque la cancha no estaba en condiciones e incidió notablemente en el juego. Tan es así que con lógica se llegó a la conclusión de que no se puede disputar un partido en esas condiciones.