Central: Marco Ruben bajó un cambio y le pidió disculpas a Holan

Horas convulsionadas en el mundo Central

Después de ese domingo por la noche explosivo, lo que se vivió fue un lunes con muchas idas y vueltas, conjeturas e interpretaciones habidas y por haber. Pero sobre todo se habló mucho sobre si Ruben iba a estar presente o no el día de su despedida, algo que sonaba poco probable, pero que ameritaba cuanto menos tenerlo en cuenta.

“Estoy muy dolido con la situación. Pudo haber sido mi último partido en este club y es uno de los días más tristes con la camiseta de Central”, sorprendió Ruben a la salida del vestuario visitante del Monumental. Y reafirmó: “Fue mi anteúltimo partido seguro, no sé si mi último”.

Indudablemente Ruben tenía ganas de decir lo que finalmente dijo, quizá sin medir las consecuencias. “Estoy viendo lo que está pasando en el club, hay cosas que no me gustaron. Por eso digo que estoy muy dolido y fue uno de los peores días con la camiseta de Central”. Por eso se le preguntó si estaba decepcionado con el club: “No, no estoy decepcionado con el club. La dirigencia no tiene nada que ver”, dijo, dejando en evidencia que su enojo tenía que ver con alguna decisión de Holan, posiblemente la de sacarlo en el entretiempo. “No creo se me haya respetado desde hace una fecha y eso me duele mucho, es algo personal”, agregó. Se recuerda que la fecha anterior a este último partido, Ruben había sido titular frente a Racing y que además estuvo los 90 minutos en cancha.

Holannn.jpg Ariel Holan dirigirá el sábado su quinto partido en Central, el último de este año. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Holan recogió el guante

Holan recogió el guante de manera inmediata. Es que salió del vestuario en cancha de River después de lo que lo hizo Ruben, por eso fue consultado sobre las declaraciones de Marco. Y allí el DT canalla expresó lo que pensaba: “Lamento si se molestó. No lo vi así. Le habían sacado amarilla pero lo saqué sobre todo por el tipo de partido que estábamos jugando. Tener a Marco en este momento de su carrera a sesenta metros del arco, esa no era la idea. Era difícil torcer eso en el partido y no es por una cuestión de lo que colectivamente pudiera hacer el equipo para que él pudiera jugar”.

Después de ese accionar discursivo de ambos, la vuelta a los entrenamientos (un día antes lo hicieron los que no habían jugado) y la postura de Marco, quien se paró frente a Holan y sus colaboradores para pedir las disculpas del caso. No trascendió mucho más que eso, pero sólo con eso alcanza para comprender que el futbolista entiende que lo que hizo fue en un momento de mucho enojo.

Marcoooo.jpg Ruben encabeza la retirada del equipo de Central tras la dura derrota en el Monumental ante River. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Fue el momento en que Holan y sus colaboradores supieron que el goleador iba a hacer algo similar con el plantel, y fue lo que sucedió. Es que antes del inicio de la práctica el máximo referente del grupo reunió a todos los futbolistas, a quienes también les pidió disculpas.

Así, tras el viaje desde la convulsión del domingo a la noche a este intento de calmar las aguas, lo que queda en claro es que el sábado habrá Marco Ruben ante Belgrano. De arranque o ingresando desde el banco, pero el goleador histórico tendrá su despedida.