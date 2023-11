Central: Lovera sufrió un desgarro y será una baja sensible

El formoseño tiene una lesión muscular en el aducto izquierdo, no jugará ante Barracas Central y es duda para la recta final de la Copa de la Liga

No hay información oficial todavía, pero todo parece indicar que hay malas noticias para Central en la previa del partido ante Barracas Central, que obligará a Miguel Angel Russo a meter mano de manera obligada en el equipo. Es que Maximiliano Lovera se quedará afuera del próximo encuentro debido a la lesión que sufrió contra Argentinos Juniors. La misma es una lesión muscular en el aductor izquierdo y es por eso que no podrá ser tenido en cuenta por el entrenador. Lógicamente habrá que esperar hasta que haya algo más de información, pero es prácticamente un hecho que se perderá no sólo el partido del próximo lunes, sino también el de River.