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La ganadería debatirá en Rosario cómo mejorar el negocio y ganar mercados

La quinta edición del Congreso Federal Ganadero abordará cómo mejorar la rentabilidad de los establecimientos y cómo responder a los cambios del mercado mundial de la carne

4 de octubre 2026 · 18:48hs
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La ganadería se muestra. El quinto Congreso Federal Ganadero se centrará en genética

La ganadería se muestra. El quinto Congreso Federal Ganadero se centrará en genética, profesionalización y mercado cárnico.

Cómo mejorar la rentabilidad de las empresas ganaderas, qué animales producir para responder a las demandas del mercado y cómo posicionar la carne argentina en el escenario internacional serán los principales temas del quinto Congreso Federal Ganadero que organiza Rosgan.

Bajo el lema “Quo vadis, ganadería”, el encuentro que se realizará en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) el próximo 12 de noviembre reunirá a productores, empresarios y especialistas en ganadería para debatir sobre genética y nutrición, profesionalización de las empresas familiares, engorde a corral y desafíos de la industria frigorífica.

“Llegar al quinto Congreso Federal Ganadero demuestra que el productor está ávido de horizontes claros y herramientas modernas”, expresó Raúl Milano, presidente de Rosgan. El dirigente sostuvo que la cadena necesita comprender las transformaciones del escenario internacional y mejorar su capacidad para competir.

Hoy, más que nunca, la ganadería necesita entender la geopolítica mundial para posicionar nuestra carne. El mundo no nos espera y, si queremos seguir siendo líderes en calidad de carne y exportación, el cambio empieza tranqueras adentro”, planteó.

Para la apertura está prevista la participación del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el intendente de Rosario, Pablo Javkin; el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Pablo Bortolato, y Milano.

En esta oportunidad, el programa estará organizado en dos grandes bloques: “Tranqueras adentro. ¿Hacia dónde va tu empresa?” y “¿Hacia dónde va la ganadería argentina?”. La propuesta combinará análisis sobre producción, gestión, industria frigorífica y mercados.

Uno de los paneles abordará el vínculo entre genética y nutrición, con una pregunta central: qué animal debe producir la ganadería para responder a las demandas de los consumidores. Participarán Rodolfo Cantet, de Inta-Conicet-UBA; Patricio Cortabarria, de Origen Uruguay; Julián Soriano, de Provimi-Cargill, y Sebastián Victorica, de Ubi Meat.

“No podemos hablar de mercados internacionales sin hablar del producto que estamos diseñando desde el campo. La genética aplicada y la gestión profesional son los pilares sobre los cuales la industria frigorífica podrá crecer y satisfacer a los mercados más exigentes del mundo”, señaló Milano.

Geopolítica y mercados

La geopolítica de la carne será otro de los ejes. Alfredo Dicostanzo, de la Universidad de Nebraska; un representante de la República Popular China, y Agustín Tejeda, subsecretario de Mercados Agroalimentarios de Argentina, analizarán los cambios en el escenario mundial y su impacto sobre el negocio.

Por su parte, Dante Cerino, CEO del Grupo Beltrán, expondrá sobre las posibilidades de crecimiento de la industria frigorífica frente a una oferta limitada. También pondrá en discusión los incentivos que genera el sector para impulsar la transformación del productor en empresario.

La gestión de los establecimientos y la profesionalización de las empresas familiares tendrán un lugar destacado. José Lizzi, consultor en sistemas ganaderos y agronegocios, ofrecerá una mirada integral sobre el manejo y la organización de una empresa ganadera. Mauricio Pretto, de Pretto Agronegocios, abordará los desafíos de transformar el modelo de negocio familiar.

Cómo ganar consumidores en el mundo

El productor y consultor Víctor Tonelli analizará las perspectivas de la actividad en su exposición “Quo vadis, ganadería. El futuro no espera”. A su vez, Adrián Bifaretti, del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), se enfocará en el papel del marketing para competir y ganar consumidores, mientras que el economista Salvador Di Stéfano, director de Agroeducación, planteará la necesidad de cambiar la manera de hacer negocios.

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El programa incluirá, además, un debate sobre las transformaciones del engorde a corral, con Fernando Storni, presidente de la Cámara Argentina de Feedlot (CAF); Alessandro Radici, de SerBeef, y Miguel Achaval, de Inversora Juramento.

La información sobre el encuentro está disponible en congresofederalganadero.com.ar.

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Uno de los paneles pondrá el foco en la construcción de cadenas de valor sostenibles y en la conexión entre productores, industria alimentaria, trazabilidad, mercados y consumidores.

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