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Primera C: victoria de Central Córdoba para consolidarse y de Argentino que no le sirvió para zafar

El Charrúa derrotó a Yupanqui en Arroyo Seco y quedó 3º en la Zona B. Y el Salaíto le ganó a Lugano en Tapiales, pero ya no puede evitar jugar por la desafiliación

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

4 de octubre 2026 · 18:28hs
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Primera C. Central Córdoba derrotó a Yupanqui y festejó a lo grande en Arroyo Seco. 

Gentileza: L. Iturrez / D. Centinaro

Primera C. Central Córdoba derrotó a Yupanqui y festejó a lo grande en Arroyo Seco.  
Primera C. Argentino con mucho amor propio se trajo un triunfazo ante Lugano en Tapiales

Gentileza: Prensa Argentino

Primera C. Argentino con mucho amor propio se trajo un triunfazo ante Lugano en Tapiales

Central Córdoba y Argentino se alzaron con sendas victorias por la fecha 31 en la Primera C. Los matadores en la cancha de Unión de Arroyo Seco venció a Yupanqui (1-0) con el tanto de Luca Pasinato y le sirve para ubicarse mejor en el Reducido. Y el Salaíto dio la nota al vencer a Lugano (3-2) en Tapiales con los goles de Joaquín Galiberti, Thiago Bartalini y Facundo Yess, pero como también triunfó Justo José de Urquiza ya no puede evitar disputar la desafiliación.

El Charrúa en Arroyo Seco

Con un presente aceptable, los dirigidos por Arnaldo Sialle jugaron en Arroyo Seco ante el Trapero intentando continuar con la racha con buenos resultados. Llevaba 10 partidos sin perder con 7 victorias y 3 empates.

Desde el inicio, los charrúas fueron superiores, contaron con varias situaciones para anotar, pero les faltó puntería en los metros finales. Por su parte, el Trapero se acercó con peligro, pero chocó con las atajadas de Giroldi.

Primera C. Central Córdoba se alzó con una importante victoria, en el final ante Yupanqui en Arroyo Seco

Primera C. Central Córdoba se alzó con una importante victoria, en el final ante Yupanqui en Arroyo Seco

Los azules fueron superiores

En el complemento, los azules jugaron en el campo de Yupanqui, buscaron la apertura, pero carecieron de ideas en los metros finales. A los 56' llegó la expulsión de Lucas Aguirre y la visita se quedó con 10 para disputar el resto del partido.

En los minutos finales, los dirigidos por Cacho Siallle fueron con todo en busca de abrir el marcador y tuvieron su premio a tres del final, cuando en una salida de un centro ejecutado por Aaron Quijano al corazón del área, Barrionuevo bajó la pelota para Pasinato y el defensor de arremetida estampó el 1 a 0.

Córdoba y una racha de 11 partidos sin perder

El final llegó con un Central Córdoba que logró un triunfo trabajoso y merecido ante Yupanqui y de esta manera aumentó su racha de 11 partidos sin perder.

Además, el Charrúa se trepó al tercer lugar de la Zona B con 49 unidades y estará pendiente de los encuentros entre Claypole y Deportivo Español (48) y Sportivo Barracas ante Leones FC (45), equipos que luchan por quedar bien posicionados en el Reducido final.

>>Leer más: Central, otra vez frente a dos partidos en los que el margen de error es prácticamente cero

Los salaítos jugaron en Tapiales

Argentino se presentó en Tapiales ante Lugano con la premisa de lograr una victoria necesaria para poder salir de la última posición de la Zona A.

El Salaíto, dirigido por Leonardo Acoglanis, comenzó torcido. A los 9' Tomás Cagliari con un potente remate venció la estirada de Francisco Olivera y Lugano se puso rápidamente al frente del marcador por 1-0.

A pesar del tanto tempranero, la primera etapa fue muy pareja. Los dos equipos contaron con situaciones y los arqueros tuvieron mucho trabajo.

Reacción del Albo

Con mucho amor propio, Argentino salió a disputar el segundo tiempo en busca de la igualdad y en 6 minutos dio vuelta el resultado con los goles de Joaquín Galimberti y Thiago Bartalini.

En el peor momento de los naranjas, Lugano se quedó con uno menos por la expulsión de Soria. A pesar de la inferioridad numérica logró la igualdad por intermedio de Juan Cruz Julián y puso el 2-2.

Argentino cerró de visitante con victoria

El trámite se hizo de ida y vuelta, el local se adelantó y contó con chances para aumentar. En un contra, a los 84', llegó el tanto de Facundo Yess y el Salaíto volvió a ponerse al frente de marcador por 3 a 2.

Argentino jugó un gran partido en Tapiales, le ganó con autoridad a Lugano, que de ganar hubiera quedado líder a una fecha del final. Pero a pesar del triunfo, el Albo no pudo zafar de salir del último puesto en la Zona A, porque J. J. Urquiza venció en Campana a Puerto Nuevo por 4 a 1 y la distancia de 5 puntos es indescontable.

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