Elecciones en Brasil 2026: cuál es el sitio oficial para seguir los resultados en vivo

El Tribunal Superior Electoral de Brasil habilitó una plataforma para consultar en tiempo real el escrutinio de las presidenciales y del resto de los cargos en juego. Los datos comenzarán a actualizarse desde las 17.

Las elecciones en Brasil 2026 entran este domingo en su tramo decisivo y, una vez que finalice la votación, toda la atención estará puesta en el avance del escrutinio. Para seguir los resultados oficiales en vivo, la principal referencia será el Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE) , que dispondrá de distintas herramientas para consultar la totalización de los votos.

La opción central será el sistema oficial Resultados , desarrollado por el propio organismo electoral brasileño. Allí se podrá seguir en tiempo real el avance del recuento para presidente y vicepresidente, gobernadores, senadores y diputados.

El servicio estará disponible tanto desde computadoras como a través de la aplicación oficial para dispositivos móviles. El TSE confirmó que la plataforma permitirá consultar los resultados nacionales y también desagregar los datos por estado y municipio.

El escrutinio oficial podrá consultarse a través del portal de Resultados del Tribunal Superior Electoral , que no requiere la instalación de ninguna aplicación.

El acceso oficial es: resultados.tse.jus.br

También se podrá ingresar desde el sitio institucional del TSE, que durante la jornada electoral ofrece un acceso directo a la difusión de los resultados.

La plataforma irá incorporando la información a medida que los Boletines de Urna sean recibidos y procesados por los sistemas de la Justicia Electoral brasileña.

Para quienes prefieran seguir el recuento desde el celular, el organismo dispone además de la aplicación Resultados, disponible para Android y iOS.

A qué hora empiezan a conocerse los resultados en Brasil

Las mesas de votación funcionan este domingo entre las 8 y las 17, según el horario oficial de Brasilia.

Como Argentina y Brasilia comparten actualmente el mismo huso horario, no será necesario realizar ninguna conversión: el cierre será también a las 17 de Argentina.

A partir de ese momento, el TSE comenzará a difundir el escrutinio.

El organismo electoral informó que la totalización presidencial se publicará desde las 17 para todo el país y también incluirá los votos emitidos en el exterior. Los números se irán actualizando a medida que sean procesados los datos enviados desde las urnas electrónicas.

Qué se vota en las elecciones de Brasil 2026

La elección de este domingo va mucho más allá de la disputa por la Presidencia.

Los brasileños deben realizar seis elecciones diferentes en la urna electrónica: presidente y vicepresidente, gobernador y vicegobernador, senadores, diputados federales y diputados estaduales o distritales.

Por eso, el sistema oficial permitirá consultar no sólo la evolución de la elección presidencial, sino también los resultados correspondientes a los distintos estados y cargos legislativos.

Cuándo sería la segunda vuelta en Brasil

Si ningún candidato presidencial alcanza la mayoría necesaria en la primera vuelta, Brasil deberá volver a las urnas el domingo 25 de octubre de 2026.

Ese mismo día también podrán definirse las gobernaciones que no hayan quedado resueltas este domingo.

Mientras tanto, la atención estará concentrada desde las 17 en el sistema oficial del TSE, que irá mostrando en tiempo real cómo avanza la carga de votos en todo el territorio brasileño.