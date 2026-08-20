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Atención Central: Memphis Depay fue convocado por Corinthians para la revancha por la Copa Libertadores

Aunque recién renovó su contrato el martes, el delantero fue incluido en la lista del entrenador. En San Pablo creen que irá al banco

20 de agosto 2026 · 14:53hs
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Memphis Depay firmó la renovación de su contrato el martes y esta noche estará en el banco ante Central.

Memphis Depay firmó la renovación de su contrato el martes y esta noche estará en el banco ante Central.

Central y Corinthians volverán a enfrentarse este jueves a la noche en San Pablo, apenas una semana después de empatar 0 a 0 en Rosario: el partido se jugará a las 21.30 y corresponde a la vuelta de la serie entre ambos equipos por la Copa Libertadores.

El plantel auriazul viajó el miércoles a San Pablo y desde la noche de ese día está concentrado en un hotal de Guarulhos a la espera del partido. El entrenador Jorge Almirón todavía no dio el equipo y no se espera que lo comunique hasta minutos antes del comienzo.

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Por el lado de Corinthians, la gran novedad es que Memphis Depay finalmente fue incluido en la convocatoria para el choque contra los canallas. Pese a que recién renovó su contrato con el club este martes, el entrenador Fernando Diniz lo incluyó entre los futbolistas disponibles para enfrentar a Central.

Bajas por lesiones y alta de Depay en Corinthians

Corinthians llega a este encuentro con varias bajas en su esquema ofensivo, ya que por distintas lesiones Diniz no podrá contar con Yuri Alberto, Kayke ni Vitinho. Por eso, la inclusión de Depay entre los convocados hace suponer que tendrá minutos ante los canallas.

En lo que va de la temporada, Memphis jugó poco en el Timao, apenas 14 partidos. Esto se debe a que atravesó por distintas lesiones y luego fue convocado por la selección de Países Bajos para jugar el Mundial 2026. Luego de la Copa del Mundo comenzó la novela de la renovación de su contrato, que hace una semana se dio por caído y que este martes finalmente el futbolista y el club rubricaron.

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Además, pese a que todo indicaba que no seguiría en Corinthians, Depay nunca fue eliminado de la lista de jugadores del Timao inscriptos oficialmente para los playoffs de la Copa Libertadores. En San Pablo, la prensa especula con que ante Central irá el banco y seguramente tendrá minutos en el tramo final del encuentro.

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