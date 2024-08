Central: Lequi está frente a la chance de su primera rotación

Se sabía que algo de esto iba a pasar y el momento llegó. Después del empate 1-1 del miércoles en el Gigante, Central está de cara a una serie abierta y es por eso que irá por todo al norte brasileño . Pero para ello debiera no exigir la máquina algunos días antes.

Claro, hasta aquí lo que se tiene como referencia era la postura de Miguel Ángel Russo , quien en situaciones de este estilo no dudaba en echar mano a una formación alternativa. Pero ahora el DT es otro y por allí Lequi entiende que la mejor forma de tomar ritmo futbolístico es jugando, por supuesto atendiendo a las cuestiones físicas, que son importantísimas.

Lequi podrá contar con Campaz

De todos los que estuvieron en el choque de ida, al que seguro podrá echar mano porque no lo tendrá en la vuelta es Campaz, quien con la actitud que tuvo en el final del partido le dio la libertad a cualquiera de pensar que no tenía ganas de subirse al avión para viajar a Brasil. Es que es simplemente analizar su reacción, cuando el partido se moría, y sabiendo que estaba al límite de las amarillas. Se recuerda que lo amonestaron por patear la pelota a la platea después de la sanción de una falta suya sobre Brítez que el tumaqueño consideró que no había existido.

CampazHR.jpeg Campaz no podrá estar en Brasil porque está suspendido y podría ser tenido en cuenta para Independiente. Héctor Rio / La Capital

Lo cierto es que Campaz tiene todo para estar el sábado en Avellaneda, pero el tema es acompañado por quién. Si Lequi toma la decisión de cambiar todo, aparecerán las chances para jugadores como Axel Werner, Damián Martínez, Miguel Barbieri, Juan Giménez, Alan Rodríguez, Kevin Ortiz, Francesco Lo Celso, Lautaro Giaccone, Agustín Módica. Dependiendo de que lo que piense el DT de cara a Brasil hay nombres que quedarán flotando, como los casos de Tomás O’Connor, Maximiliano Lovera, Ignacio Malcorra y hasta el propio Augusto Solari, recién llegado como refuerzo.

Para llegar a esa decisión fue día de trabajo este jueves y lo será el viernes. Ya después será tiempo de saltar nuevamente a la cancha, por eso la sensación de que habrá un movimiento importante de piezas. Como sea, Central intentará subir un escalón más (viene de dos triunfos seguidos) en la Liga Profesional, pero teniendo muy en claro que el verdadero objetivo está en lo que ocurra el próximo miércoles en Brasil.