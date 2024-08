Central: Lequi apuesta por un equipo alternativo para jugar ante Independiente

Central estuvo siempre en partido pero no pudo y perdió con Independiente

De hecho, el DT canalla no convocó a Jorge Broun, Ignacio Malcorra, Calos Quintana, Jonatan Gómez ni Mauricio Martínez , quienes fueron preservados por completo. Igualmentel, la mayoría de los habituales titulares viajaron y estarán en el banco de relevos.

Como ocurrió en algunos partidos del ciclo Russo habrá chance para aquellos que habitualmente no venían jugando desde el inicio. Y una de las particularidades es que no estará Jáminton Campaz, a quien el DT pudo echar mano ya que no podrá jugar en Brasil luego de hacer amonestar tontamente en el partido de ida. El colombiano irá al banco.