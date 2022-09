Es una de las alternativas que maneja Tevez por la baja de Báez, en caso de que sea Almada y no Ciccioli el reemplazante del también suspendido Damián Martínez

Carlos Tevez tiene un rompecabezas que armar el equipo para la visita de Central a Racing y es un hecho que frente a la imposibilidad de contar con varios futbolistas habitualmente titulares hay otros a los que podría echar mano y que no vienen con el ritmo de juego suficiente como para entregar algún tipo de garantías. El Apache, como siempre, se tomará su tiempo para definir el equipo, pero en la previa hay nombres que se instalan casi por sentido común. Uno de ellos es Juan Cruz Komar, quien desde que Tevez tomó las riendas del equipo prácticamente no jugó. Lo hizo en una sola ocasión, ante Aldosivi. En realidad son demasiados los problemas que tiene el DT, ya que no podrá contar con los suspendidos Javier Báez, Damián Martínez ni con el lesionado Ismael Cortez, al que se le sumarían Ignacio Malcorra y Mateo Tanlongo.