Asociación Rosarina de Fútbol: Mitre llegó a primera y Pérez sigue de festejo

La entidad centenaria celebró el ascenso y el regreso al fútbol grande de la Rosarina. La última vez que jugó en primera fue en 2019

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

22 de noviembre 2025 · 06:10hs
Asociación Rosarina de Fútbol. El plantel comandado por Antonio Previti junto a directivos y jugadores de inferiores celebraron el regreso de Mitre al círculo superior en el anfiteatro de Pérez.

Asociación Rosarina de Fútbol. El plantel comandado por Antonio Previti junto a directivos y jugadores de inferiores celebraron el regreso de Mitre al círculo superior en el anfiteatro de Pérez.
Unidos: Directivos y cuerpo técnicos lograron el ascenso a la Primera A. 

Unidos: Directivos y cuerpo técnicos lograron el ascenso a la Primera A. 
Asociación Rosarina de Fútbol: Mitre llegó a primera y Pérez sigue de festejo

Ciudad de Pérez. Jugadores

Ciudad de Pérez. Jugadores, directivos, allegados y cuerpo técnico posaron para la producción de fotos del Diario La Capital.  

Todavía retumban los ecos del regreso de Mitre al círculo superior en los torneos de la Asociación Rosarina de Fútbol. La ciudad de Pérez continúa con los festejos porque en la temporada 2026 el equipo del Antonio Previti enfrentará a los clubes de élite de primera división.

En el medio de tanta algarabía y en el anfiteatro, Ovación compartió la celebración con el plantel ascendido, directivos y futbolistas de las divisiones inferiores, por el salto de calidad.

Mitre de la mano de los Previti

“Fue una semana inolvidable en lo personal por el doblete con los equipos llevo en mi corazón, por Pablo VI campeón en la A y el ascenso de Mitre. En el año la tuvimos que remar mucho, con un equipo corto, con muchos chicos de quinta, pero al trabajar con el plantel de primera logramos armar dos equipos competitivos para la temporada. Ahora vamos también por el título de la B”, dijo el técnico Antonio Previti.

Mitre 20252
Ciudad de Pérez. Jugadores, directivos, allegados y cuerpo técnico posaron para la producción de fotos del Diario La Capital.

Ciudad de Pérez. Jugadores, directivos, allegados y cuerpo técnico posaron para la producción de fotos del Diario La Capital.

En tanto, Esequiel Previti, autor del tanto del ascenso expresó: “Estoy muy feliz por el ascenso de Mitre y a su vez por el título de Pablo VI en la A. No me quiero olvidar de Milton Sosa (fallecido), quien fue parte de este plantel y este logro de Mitre es para él”.

La dirigencia acompañó

Por su parte, Aníbal Ferrari destacó el sacrificio del grupo de trabajo. “Hace casi cinco años que vienen trabajando poniéndole todo, con un sacrificio increíble, y nosotros apoyando en lo que podemos. Este es un premio de todos ellos, jugadores y cuerpo técnico”, aseveró el presidente de Mitre.

El dirigente también se refirió a las otras actividades. “Venimos creciendo en todas las actividades, sumando hockey y rugby. Tenemos tenis, beach vóley, natación y hockey sobre césped. Estamos de nuevo reactivando el frontón”, enfatizó Ferrari.

Mitre 20251
Unidos: Directivos y cuerpo técnicos lograron el ascenso a la Primera A.

Unidos: Directivos y cuerpo técnicos lograron el ascenso a la Primera A.

Leer más: Ángel Di María habló sobre el título otorgado a Central: "Nos sentíamos campeones"

Elogios para todo Mitre

Por último, Brenda Giuga, directiva del club y de la Rosarina afirmó: “Es un orgullo muy grande celebrar el ascenso de la primera división masculina. Un sueño cumplido, conseguido con pibes que crecieron en nuestra casa, que vienen desde las inferiores e incluso desde el baby. Fue un año difícil, marcado por pérdidas que nos rompieron el corazón, pero también fue un año que nos unió como grupo de trabajo. El cuerpo técnico con el Tano Previti y Carlos Morales demostró una entrega enorme, y una comisión que siempre estuvo presente, acompañando y brindando lo necesario para que pudiéramos seguir adelante”.

Y añadió. “Siento una felicidad inmensa de pertenecer a este club, de compartirlo con mis hijos y de haber podido acompañar este gran logro. Cuando hay pasión, compromiso y unión, los sueños se cumplen”.

Leer más: El plantel de Newell's quedó liberado y se reencontrará cuando haya nuevo presidente y entrenador

Plantel del ascenso 2025:

Biagoli Agustín, Herrera Tobías, Palitta Laureano, Castillo Aquiles, Previti Esequiel, Markovit Ivo, Miranda Lucio,Samurio Fabricio, González Thiago, Chiodo Marcos, Ruiz Luciano, Vivas Joan, Don Nicolás, Penida Michel, Guardo Lautaro, Ulio Tiziano, Rojas Juan, Battista Gaspar, Torres Fabricio, Da Silva Milton, Acosta Matías, Ocampo Santiago, Varela Francisco, Herrera Agustín, Castillon Dylan, Piriz Branco, Moreira Juan Manuel, Balantti Alejo, Monzón Uriel y Cort Lucas.

Cuerpo Técnico:Antonio Previti, Carlos Morales, Hugo López y Franco Donato.

Directivos: Aníbal Ferrari (presidente), Gustavo Fernández (tesorero), Eduardo Coronel (vocal), Mauro Rojas (delegado), Brenda Giuga (dirigenta en ARF) y Valeria Pérez (prensa).

Mitre 20253
El plantel completo de Pablo VI que aguantó el 0 a 0 ante Unión de Alvarez y volvió a ser campeón de la Asociación Rosarina de Fútbol.

Pablo VI se consagró campeón del fútbol rosarino en Álvarez

Regional Amateur.  El equipo de Villa Gobernador Gálvez buscará un triunfo ante Unión para llegar a la cima en la Zona 10.

Regional Amateur: Coronel Aguirre recibe a Unión de Álvarez en el Pocho Lavezzi

Banco es una fiesta. El tricolor se alzó con el ascenso en inferiores, la primera logró la permanencia en el círculo superior y en la temporada 2026 ambos jugarán en la A. Hubo un  gran festejo en el club de la zona norte de Rosario.  

Banco hizo historia al lograr el ascenso con las divisiones inferiores en Rosarina

Postal de familia. Jorge Broun y su sobrino Ezequiel Zapata, guardameta de la 5ª de AFA de Central, posan juntos en el Gigante de Arroyito

Central: Jorge Broun y su sobrino sumaron un título cada uno con récord incluido

